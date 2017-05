Tempo da tuffi

tuffi cadrezzate 16

Ecco gli appuntamenti in programma per il fine settimana:

Meteo - Ultimo weekend di maggio con il sole e il bel tempo. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 27 maggio sarà soleggiato con poche nuvole nella notte e primo mattino. Temperature massime in lieve aumento. Particolarmente caldo in montagna con zero termico verso 4000m. Ancora meglio domenica 28 maggio con tempo ben soleggiato e molto caldo. Massime oltre 30°C. Poche nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti in dissoluzione a sera. Asciutto.

Per chi vuole fare un tuffo, qui la mappa delle acque balneabili – LA MAPPA

Eventi

Comuni - Domenica 28 maggio torna Bicipace, giunta quest’anno alla 35esima edizione. La carovana in bicicletta attraversa i territori del varesotto e dell’alto milanese, portando i colori dell’arcobaleno in ben 42 comuni: da Abbiategrasso a Gallarate, passando da Somma Lombardo, Olgiate, Legnano e ancora Busto Arsizio, Saronno, Castellanza, Lainate, Rho e tanti altri. L’arrivo per tutti è previsto alla splendida Colonia Fluviale di Turbigo per un pranzo conviviale. – Tutto il programma

Varese - Famiglie e cittadini che passeggiano lungo le vie Sacco e via Robbioni che saranno pedonalizzate di sera sabato, dieci pianoforti installati nei Giardini Estensi, il concerto di Antonella Ruggiero sabato sera, musei civici aperti in via eccezionale fino alle 22, lo spettacolo delle Winx dedicato ai più piccoli e molto altro ancora in tanti luoghi importanti di Varese. sarà un weekend speciale a Varese “Cult city”: tanti eventi a Varese, e via Sacco diventa pedonale per una sera – VareseNews

Varese – E’ in programma domenica la PrealpHemp street parade, la manifestazione che si prepara ad attraversare la città domenica 28 maggio con tanti giovani, musica, arte e cultura alternativa. Vede l’adesione di oltre 25 tra associazioni giovanili, gruppi ambientalisti, collettivi studenteschi con l’obiettivo di regalare alla città una giornata di festa e di aprire un dibattito su un tema come quello della cannabis. - Tutto il programma

Campo dei Fiori - E’ il weekend di apertura della mostra del centenario di Giuseppe Sommaruga, l’architetto liberty dell’Hotel Palace e del Grand hotel Campo dei Fiori: preceduta da un incontro che tratteggia la figura di Sommaruga presentando un completo catalogo delle sue opere, che è p revisto venerdì pomeriggio alla Mondadori di Varese , l’inaugurazione delle mostre al Grand Hotel Campo dei Fiori e all’Archivio di Stato. Con una avvertenza: la possibilità di visita della mostra al Grand Hotel, possibile solo grazie alle visite guidate organizzate da Fai Giovani, è già esaurita. E’ possibile invece vedere i manoscritti originali del Sommaruga, nella parte della mostra allestita all’Archivio di Stato di Varese. (Leggi anche: Come prenotare per i prossimi weekend)

Sacro Monte – Domenica visita guidata con apertura dei vetri della XII Cappella, quella dedicata all’Ascensione. Ritrovo alle ore 11, 14.30 e 17 alla XII Cappella sul viale del Santuario al Sacro Monte. Costo 5 euro, prenotazione obbligatoria al 328.8377206.

Varese - L’associazione Kéntro festeggia in libreria sabato 27 maggio a partire dalle 10, il suo primo anno di vita nella sede di via Merini 7, con molte sorprese ed un buffet colazione e aperitivo sempre aperto. Leggi l’articolo

Varese - ANDOS VARESEC onlus, nell’ambito del suo trentennale (1987/2017) propone con il patrocinio del Comune di Varese, domenica 28 maggio, la terza edizione della Camminata in rosa, 5 chilometri non competitiva per le vie del centro. Ritrovo ore 9,00 in piazza S. Vittore. - Tutto il programma

Varese - Per gli amanti del barbecue l’appuntamento è per sabato e domenica: all’Agricola Home and Garden i più famosi griller italiani si sfideranno a colpi di ricette esclusive e cotture estreme per conquistare una severa giuria internazionale: per chi ancora non conosce questa curiosa, ma serissima, tenzone è un’occasione per conoscere da vicino il mondo del BBQ insieme alle 20 squadre che parteciperanno. Leggi l’articolo.

Barasso – Domenica 28 maggio, dalle ore 10 alle ore 18, si svolge la tradizionale festa del CFM. Anche quest’anno si terrà all’interno della splendida location del Poggio Refresh di Luvinate via al poggio. E’ un’iniziativa aperta, libera e gratuità che offre l’opportunità di trascorrere un’intera giornata all’aria aperta allietati dalle note dei musicisti e studenti della scuola CFM di Barasso – Tutto il programma

Casciago – Sabato 27 maggio alle 12.15 verrà inaugurata l’apertura al pubblico del parco, con tanto di panchina dove sedersi e godersi qualche minuto di relax nello splendido contesto di Villa Castelbarco. – Tutte le informazioni

Capolago – La piccola frazione di Varese a due passi dal lago si prepara alla sesta edizione di «Capolago in festa» con due giorni di eventi. Concerto della Banda di Capolago, caccia al tesoro per le strade, merenda e tanto altro per sabato e domenica. Tutto i programma www.bandacapolago.com.

Lissago – E’ per sabato e domenica l’appuntamento con “Lissago Country”, la manifestazione organizzata dall’associazione Pro scuola materna al campo sportivo di via Salvini . Si comincia alle 17.30 con l’apertura degli stand gastronomici e intrattenimenti per i bambini tra cui percorsi con i mezzi della Rolly-toys tra le balle di fieno, alle 19.30 cena country con risotto, porchetta, salamini, polli allo spiedo e patatine, e alle 21 concerto di musica a tema con i Guns and Beans. Domenica si parte alle 12.30 con l’apertura degli stand gastronomici, alle 14 laboratori artistici con creazione di giochi utilizzando materiale di riciclo come spade, fionde e pistole in legno, arrampicata su palestra artificiale e ponte tibetano a cura del Cai di Varese e Somma Lombardo, prove di cavalcata con i pony della scuola di equitazione La Collina dei Fiori, lettura animata di fiabe e tanti animali da fattoria dell’azienda agricola Valle Luna, alle 18 cena e poi danze e musica country con Mitgh Country Music Network di Michele Perricone.

Biandronno – Domenica appuntamento con il teatro all’Isolino Virginia. In scena una produzione Karakorum dal titolo «L’isolino Virginia. Storia di una città sommersa», che racconta ancora il lago di Varese, i suoi pescatori, le loro invenzioni, un viaggio di ritorno alle proprie origini. Partenza alle 17 dal molo di Biandronno, 20 euro, prenotazione obbligatoria su www.karakorumteatro.it.

Biandronno - Alla scoperta dell’Isolino Virginia e del lago a bordo del catamarano Stradivari. Partenza dal pontile alle 10, 14.30 e 16.30, durata un’ora e mezza, 12 euro, www.isolinovirginia.it.

Comerio – Domenica apertura della serra a cura dell’associazione Utopia Tropicale dalle 10 alle 12.30 in via Stazione 8.

Gavirate – Domenica sul lungolago dalle 10 alle 18 mostre d’arte, stand gastronomici a base di asparagi e fragole, mercatino di prodotti locali e attrazioni varie

Gavirate – Domenica 28 maggio 2017, a partire dalle 16,30, nella splendida cornice del Parco Morselli a Gavirate, presso la Casina Rosa, dimora dello scrittore, andrà in scena la cerimonia di premiazione della IX edizione IX edizione del Premio intitolato a Guido Morselli. – Tutto il programma

Malnate - Sono iniziati gli eventi in previsione della Pre Njmegen. Sabato e domenica quindi, eventi in città in attesa della camminata del 4 giugno. - Tutto il programma

Malnate – Sabato 27 e domenica 28 maggio le penne nere malnatesi festeggiano i loro 70 anni. Sabato 27, alle 21, conferenza dal titolo “Una pagina della nostra storia”. Domenica 28 si inizierà alle ore 8.45 con l’ammassamento in Municipio, seguito dall’alzabandiera e onore ai caduti con il corte sino alla chiesa per la messa delle ore 10. Alle ore 12.30 il pranzo a Monte Morone su prenotazione. – Tutto il programma

Cantello - E’ il secondo e ultimo weekend per la Festa degli Asparagi di Cantello. Le cucine aprono venerdì sera e chiudono domenica a cena, con tanti eventi collaterali.

Cocquio Trevisago - Domenica 28 maggio a Cocquio Trevisago torna la 15esima edizione di Camminiamo Insieme, la manifestazione podistica non competitiva. Il ritrovo è alle 8.00 nella sede di Sacra Famiglia, in Via Pascoli 15, mentre le partenze sono fissate per le 9.30 e 9.40 per il Minigiro. – Tutte le informazioni

Casalzuigno - Sabato 27 e domenica 28 maggio, dalle ore 10 alle 18, Villa Della Porta Bozzolo, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), ospiterà per il sesto anno consecutivo “Rose di maggio”, mostra e mercato dedicata alla “regina dei fiori”, simbolo al contempo di sensualità e purezza, di bellezza ed eleganza. La visita alla manifestazione offrirà anche l’occasione di ammirare lo splendore del roseto della villa, dove sono presenti oltre un migliaio di varietà di rose galliche e botaniche.

Luino – Sabato pomeriggio 27 maggio 2017 il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Luino propone una passeggiata culturale accompagnata dall’ing. Pierangelo Frigerio, noto storico luinese. – Tutto il programma

Luino – Si svolgerà a Luino in via Felice Cavallotti la terza edizione della Cavallotti in Rosa, manifestazione che mette la donna in primo piano in vari eventi. Sabato, dalle 10 alle 20.

Leggiuno - Fino a domenica 28 tre giorni di festa in località Cobbione.

Porto Valtravaglia – La Pro loco di Porto Valtravaglia dedica una festa alla fragola. L’appuntamento è domenica in piazza Imbarcadero, dalle 12 ricco stand gastronomico con menù a base di fragole ma non solo.

Ispra – Torna l’appuntamento con Pedalarcultura, la rassegna cicloturistica ideata e organizzata da LibEreria e Bottega del Romeo di Ispra. L’appuntamento è per domenica con «Piccoli tesori d’arte a scoprire». La partenza è fissata per le 10 dall’ufficio turistico di Laveno- Tutte le informazioni

Curiglia con Monteviasco - Si terrà domenica a Curiglia con Monteviasco la festa della Madonna della Serta, un santuario che si trova al termine della gradinata che sale dal fondovalle di Piero. La festa viene realizzata grazie al prezioso impegno del Gruppo Amici di Monteviasco Stand gastronomico curato dal G.A.M. a base di polenta, brasato e prodotti locali aperto tutto il giorno.

Arcisate - Appuntamento con il Coro Orobica in Valceresio per gli Alpini di Arcisate. Sabato 27 maggio, alle 21 nella Basilica di San Vittore un grande evento per tutti gli appassionati di canto corale, in occasione dell’85° di fondazione del Gruppo Alpini.

Oggiona con Santo Stefano – Domenica 28 maggio, dalle 12 a mezzanotte, all’area feste Rifugio Carabelli (via Bonicalza, Oggiona con Santo Stefano, nel bosco fresco) festa con cucina, musica, spettacolo di fuoco e molto altro. Il ricavato della giornata sarà destinato al “Terre-moto tour”, un’iniziativa a favore dei terremotati.

Gallarate - Tre giornate dedicate alla letteratura al femminile, un festival dove le donne raccontano e si raccontano: giunge quest’anno alla sua settima edizione SI-Scrittrici Insieme. La manifestazione, in cartellone dal 26 al 28 maggio al Museo MA*GA di Gallarate, è patrocinata dal comune di Gallarate. Ad organizzarla un team tutto femminile, composto da Helena Janeczek, Rosi Garda, Anna Carù, Silvana Baldini e Chiara Ciccocioppo. – Tutte le informazioni

Gallarate - Ultimi due giorni dei “Giochi di Camelot” sabato 27 e domenica 28 maggio. Si tratta della terza edizione della manifestazione organizzata da 3SG ricca di gare, giochi, eventi, spettacoli e momenti conviviali. Il titolo di quest’anno è “Enigmi, rompicapo e misteri nella Contea di Camelot” – Tutto il programma

Busto Arsizio – Continuano gli appuntamenti culturali organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4. Di seguito il calendario dettagliato degli eventi: sabato 27 maggio alle 11 la Galleria Boragno ospiterà Daniele Tovaglieri per la presentazione di “Il libro delle 13 piccole grandi domande”. Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 27 maggio alle ore 17.00 presso la sala Don Rossi di Palazzo Marliani-Cicogna di Busto Arsizio, verrà inaugurato il Progetto didattico multimediale DIGI.ARTmuseo a cura dell’Istituto Comprensivo Bertacchi, Scuola Secondaria di Primo Grado “Biagio Bellotti”.

Tradate - Domenica in giro per Tradate e i boschi con le due ruote. Alle 13 alla Bicicletta in via Monte Grappa 26. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 4 giugno.

Legnano – E’ tempo del Palio di Legnano. Venerdì c’è la provaccia, ovvero la prova coi secondi fantini, allo stadio Mari e domenica sfilata dalle 13 e poi gara allo stadio

sfilata storica con oltre 1000 figuranti in costume. – Tutto il programma

Foto varie

FESTIVAL E SERATE

Varese - Sabato sera, continua la stagione estiva a Villa Toepliz. Ospiti Naima e Bolo, la cantante e il bassista dei Black Beat Movement, collettivo nu funk, soul nato nell’Altomilanese nel 2012. Dalle ore 20, ingresso libero.

Casbeno – Venerdì al circolo di Casbeno l’eclettico cantautore Elton Novara e il caba-djset dei Fantabuggy.

Vedano Olona- Sabato sera, Ivan Cattaneo, riarrangiatore di tanti successi italiani e internazionali anni, pittore è ospite del Revival party con musica anni 70 e 80. Alle ore 22 all’Arlecchino di via Papa Innocenzo 37, ore 22, ingresso libero.

Montonate - Musica, buona birra, panzerotti e molto di più. Come sempre, ad ingresso gratuito. Anche quest’anno torna Montonight, la festa dei giovani di Montonate pronta ad aprire le danze dei festival musicali estivi al campo sportivo del paese. L’appuntamento è di tre giorni, dal 26 a 28 maggio, venerdì 26 maggio con Maurizio Molella, dj icona di quel tempo, sabato 27 maggio Don Joe – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Tanta musica, vespe e auto d’epoca, “american food” ma anche giochi, gare tutte da ridere e un concorso per aspiranti pin up. Sarà un vero e proprio tuffo nei gloriosi anni Cinquanta la festa che la Proloco di Cuasso al Monte ha organizzato per sabato 27 maggio nello spazio dello stadio comunale. “50’s Milkshake Party” si apre alle 19 con l’arrivo delle vespe e delle auto d’epoca, con il sottofondo musicale a tema – dal rock’n’roll al boogie woogie – e il profumo delle cucine che offriranno specialità alla griglia e “made in Usa”. Durante la serata tante occasioni di intrattenimento, a partire alla gara di “bubble gum” fino al concorso di bellezza per l’elezione di Miss Pin Up. Alle 21 risuona la musica del mitico Elvis, con Aaron Memphis Elvis Tribute Band. Alle 23.30 le premiazioni e una chiusura accompagnata da animazione, dj set e bibite. – Tutto il programma

Cardano al Campo - Al Circolo Quarto Stato, questa sera, venerdì 26 maggio, dalle 21.30, è ospite lo sceneggiatore delle graphic novel (due distinti volumi) dedicate alla strage di “Piazza della Loggia”, Francesco Baro Barilli, in compagnia del disegnatore Matteo Fenoglio. – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – La stagione concertistica del Circolo Gagarin è terminata: il palco di via Galvani ha visto circa 50 giorni di musica suonata, per un totale di più di 80 band passate da noi. Programmazione in esaurimento e chiusura estiva imminente quindi, ma c’è ancora davanti qualche weekend e non mancano appuntamenti importanti. Per esempio, venerdì sera, il socio storico Paolo Gamerro presenta il suo nuovo libro “Sbiadire”. Lunedì sera, invece, ultimo appuntamento stagionale con Domesticity. Sabato e domenica aperto.

Milano - E’ il fine del Mi Ami, il festival di musica indipendente al Magnolia. Fino a sabato sera. - Tutto il programma

TEATRO

Varese – Domenica, doppio appuntamento al teatro Santuccio per il festival «Teatro&Territorio» a cura di Paolo Franzato. Con i bambini dell’accademia di Franzato, in «Fuoco ribelle & creativo» (ore 18) e con il gruppo giovani e adulti in una replica de «Gli uccelli» di Aristofane (ore 21). Via Sacco 10, 347.4657358.

Cuasso al Monte – Sabato 27 maggio alle 21 la Compagnia del Laboratorio diretta da Marina De Juli presenta “E la storia si ripete”, tratta da un famoso film degli anni 50, “Eva contro Eva”.

MOSTRE

Fagnano Olona – L’anima degli autori raccontata con la Video-Poesia. Sabato 27 maggio si terrà la seconda serata alla presenza dei poeti Vincenzo di Maro e Corrado Guerrazzi.



Somma Lombardo - Il mondo ricco a colori di Hristo Kaftanski. Alla Sala Fallaci le opere dell’artista bulgaro.

Sesto Calende - La luce che sconfina in un universo inafferrabile. La ex libreria e lo storico Spazio Cesare da Sesto ospitano “White light”, personale di Giacomo Vanetti.

Varese - L’alfabeto di Morandi al Liceo Artistico. Il nuovo spazio espositivo The Hole accoglie l’opera realizzata negli anni Ottanta.

Laveno Mombello - Prorogata la mostra di Luca Lischetti. L’esposizione sarà visitabile fino al 11 giugno, con l’integrazione di alcuni scatti fotografici realizzati da Mario Chiodetti.