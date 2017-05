Tigros apre un nuovo supermercato a Colverde

Foto varie

Mercoledì 24 maggio 2017 apre a Colverde (frazione Parè) in via San Fermo angolo Via Mariani il sessantesimo supermercato Tigros.

La catena varesina si presenta a Colverde con un negozio dove è possibile trovare comodamente oltre 8.000 articoli confezionati, gustare più di 600 prodotti freschissimi scegliendo fra la comodità delle referenze già preincartate o un servizio al banco professionale e ricco di consigli.

Per proporre ai clienti una soluzione di spesa ancor più completa e su misura per ogni esigenza dal 29 maggio nel nuovo Tigros di Colverde sarà anche disponibile Tigros drive, il servizio gratuito che permette di fare la spesa online collegandosi al sito www.tigros.it ritirandola comodamente al box informazioni del supermercato nel giorno e all’ora selezionata.

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO PUNTO VENDITA TIGROS DI COLVERDE

Il supermercato si articola in modo funzionale e immediato affinché la clientela possa effettuare la spesa comodamente ed identificare facilmente le promozioni.

Sugli scaffali è inoltre presente un’offerta ampia e qualificata di articoli a marchio PRIMIA, referenze scelte e controllate da TIGROS per dare ai propri clienti sia qualità e convenienza sia un assortimento vasto e completo nelle linee: freschi, surgelati, alimenti conservati, bevande, prima infanzia, igiene casa e persona. La gamma Primia comprende anche i prodotti PERCORSI DI GUSTO eccellenze gastronomiche italiane realizzate con materie prime pregiate seguendo le ricette della tradizione e VIA VERDE BIO: qualità e genuinità in una ricca famiglia di prodotti biologici realizzati con il minor impatto ambientale possibile.