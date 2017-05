Torino ultima fermata per la Openjobmetis

Openjobmetis Varese - Fiat Torino 79-86 - foto si Simone Raso

Ultima recita per la Pallacanestro Varese, che dopo aver omaggiato Massimo Bulleri con una cerimonia a Masnago, si appresta a vivere l’atto conclusivo del proprio campionato senza più obiettivi di classifica.

I biancorossi giocheranno domenica sera (20,45) al PalaRuffini di Torino contro una Fiat padrona di casa che a propria volta non può raggiungere i playoff: in palio quindi c’è solo un piazzamento a ridosso delle prime otto che può tornare buono solo nel caso di qualche rinuncia in chiave coppe europee.

Ciò nonostante, il match del capoluogo piemontese mantiene un certo fascino (41a sfida tra Auxilium e Pallacanestro Varese) e resta l’ultima possibilità di vedere un’Openjobmetis con questo impianto di gioco. Difficile prevedere, oggi, quali e quanti giocatori saranno nuovamente in biancorosso ad agosto: intanto quindi il consiglio è quello di godersi una squadra che è purtroppo sbocciata troppo tardi, riuscendo però a riavvicinare i tifosi e di regalare qualche partita di livello decisamente più alto rispetto alla classifica attuale.

«Come è avvenuto settimana scorsa contro Cremona, confido che i miei giocatori abbiano il giusto approccio alla partita anche se in palio non ci siano obiettivi concreti» spiega alla vigilia coach Attilio Caja. «Incontriamo Torino che è squadra dotata di talento al di là di qualche infortunio: essere davanti alla Fiat in questo momento dà ulteriore lustro alla nostra risalita in graduatoria». La squadra di Frank Vitucci sarà priva dell’ex Chris Wright: «Però- ricorda Caja – c’è Poeta che ha più spazi per liberare il suo talento. Aggiungiamoci un tiratore come Harvey, un uomo come Wilson che è cresciuto molto e soprattutto White, giocatore che quando é in giornata vale una squadra di Eurolega: insomma, l’Auxilium é una compagine comunque molto buona».

LA DIRETTA

