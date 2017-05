Torna CaimanArte

pittori, quadri, dipinti, sculture

Anche quest’anno l’associazione no-profit Caimano, visto il successo della scorsa edizione, ha deciso di riproporre “CaimanArte”, festa della creatività giovanile. Cambia la location, quest’anno nella suggestiva villa Tiana di Induno Olona, dove l’associazione ha sede. Dalle 16.00 sarà aperta la mostra all’interno della quale giovani promesse dall’arte esporranno i propri dipinti e le proprie fotografie. Vi sarà anche l’occasione di osservare gli artisti all’opera che durante il pomeriggio realizzeranno nuove tele e graffiti.

Come ad ogni festa che si rispetti non puó mancare la musica: nuovi talenti porteranno i loro inediti per 6 ore di musica, durante le quali si alterneranno piú di 8 gruppi diversi. L’associazione allestirà inoltre uno stand gastronomico dove troverete panini, patatine e bevande.

Piccola anticipazione: un intero spazio della mostra sarà riservato ai ragazzi di TODAY IS A BAD DAY, il cortometraggio completamente made in Varese la cui prima si terrà il 15 giugno, che esporranno materiale di produzione e lavori artistici di alcuni membri della troupe.

Un evento unico all’insegna dell’arte, creatività e divertimento. I ragazzi del Caimano vi aspettano domenica 28 Maggio dalle 16.00 alle 22.00 in via Negri 14, Induno Olona.