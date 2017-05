Torna “Camminiamo Insieme”

Foto varie

Domenica 28 maggio a Cocquio Trevisago torna la 15esima edizione di Camminiamo Insieme, l’iniziativa è organizzata da Fondazione Sacra Famiglia Onlus e dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il “Team Di-Bi Amici Podisti” e con il patrocinio di FISDIR, la Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale.

Camminiamo Insieme è una manifestazione podistica non competitiva, aperta a tutti, percorribile anche in carrozzina e valevole per il circuito Piede d’Oro, il Podismo sportivo del varesotto. Tre le gare in programma: il Giro Lungo da 8,4 km, il Giro Corto da 4 km e il Minigiro da 1 km. A tutti i partecipanti verrà consegnata una t-shirt, fino a esaurimento, con il simbolo di GioCare, l’Associazione sportiva di Sacra Famiglia. Il ritrovo è alle 8.00 nella sede di Sacra Famiglia, in Via Pascoli 15, mentre le partenze sono fissate per le 9.30 e 9.40 per il Minigiro.

Anche quest’anno parteciperà all’evento una testimonial d’eccezione, la varesina Sara Ghiselli, pluricampionessa italiana di nuoto e di sci.

Camminiamo Insieme è un evento gratuito, ma il ricavato della raccolta fondi verrà devoluto alla sede di Cocquio Trevisago di Fondazione Sacra Famiglia Onlus.

Per info: Emidio Novali – 339 7322618 – Davide Passeri 3396998863