Torna “La Cavallotti in rosa”

Foto varie

Si svolgerà’ a Luino in via Felice Cavallotti la terza edizione della Cavallotti in Rosa, manifestazione che mette la donna in primo piano in vari eventi.

Quest’anno l’iniziativa conta oltre 20 partner che patrocinano la manifestazione provenienti da tutta la regione: «Un modo per promuovere la manifestazione e il turismo sociale a Luino invitandoli a vedere come si può’ mettere per un giorno la donna al centro della via più’ famosa di Luino, la via di Piero Chiara», dice Roberta Donati, tra le organizzatrici, dell’associazione Violenza Donna.

Foto varie

Per il Concorso fotografico ‘Come ero’ ritratti di donna sono state inviate più di 200 foto di donne.

«Avremo la mostra fotografica della Fotografa Raffaella G.Fidanza ‘Profili dal mondo ‘ Una sfilata benefica presentata nel mese di Marzo al Parlamento Europeo per l’apertura dei festeggiamenti per i 60 anni dei trattati di Roma, dove tante ragazze del posto sfileranno per una buona causa e dopo la premiazione del concorso un aperitivo in rosa in mezzo a fiori appositamente portati in via da floricoltori della zona», continua.

Si discuterà di difesa personale con una dimostrazione base su cosa fare quando capita un’aggressione

L’appuntamento è per sabato 27 maggio per una giornata tutta in Rosa