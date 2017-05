Torna la festa cittadina e quest’anno si va “a spasso nel tempo”

La festa cittadina di Malnate 2015

Si chiamerà “Tempolandia – a spasso nel tempo” la sesta edizione della festa cittadina di Malnate.

Appuntamento per domenica 21 maggio dalle ore 10.00. Come ogni anno verranno chiuse piazza Vittorio Veneto, via Martiri Patrioti e via Kennedy e ci saranno tante iniziative per una domenica di festa.

Agli infopoint in via Kennedy, Villa Braghenti e piazza Vittorio Veneto saranno distribuiti ai bambini i PassaTempo, colorate carte di accesso alla città da timbrare ad ogni stand!

Questo il programma: