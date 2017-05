Torna “La Somma superabile”

Foto varie

Ritorna per il secondo anno consecutivo un appuntamento importante dedicato all’inclusione: “La Somma superabile”, un evento per sottolineare che è necessario e possibile confrontarsi e accogliere, con percorsi inclusivi che permettano la crescita umana e sociale.

L’appuntamento è per domenica 14 maggio dalle 10 alle 18 presso la sala polivalente Giovanni Paolo II e il complesso sportivo di via Marconi.

Oggi più che mai, associazioni, operatori, famiglie ed educatori in genere devono confrontarsi con una realtà molteplice e varia, dove l’accettazione e l’inclusione non sono un’opzione, ma sono un imperativo al quale non ci si può più sottrarre. Sperimentare la differenza come un momento di arricchimento e crescita è la via da percorrere per favorire nuove pratiche che non escludano le difficoltà, ma le integrino in percorsi alternativi.

Nasce allora questa proposta di giornata dedicata, un momento in cui trovarsi e condividere, pensieri, percorsi e esperienze. L’appuntamento si apre con una tavola rotonda, nella quale si parlerà di Formazione e lavoro, che focalizzerà sulle opportunità per le persone con disabilità, cercando di affrontare il tema sotto molteplici punti di vista.

Di seguito gli interventi previsti:

• Progetto “io lavoro”: i Pitturatori al MAGA di Gallarate, 2012 (rel. Viviana Innocente), con mostra/esposizione

• Formazione, tirocinio, lavoro: un percorso accessibile (rel. Airoldi Graziella)

• Le normative che regolano l’inserimento lavorativo: Legge 68/99 (rel. Sozzani Sabrina)

• L’isola formativa come percorso di crescita verso il lavoro (rel. Anna Sculli responsabile CFPIL Agenzia formativa Provincia di Varese)

Seguirà la presentazione del Progetto Mobilità Garantita Città di Somma Lombardo, con la Cerimonia di Consegna veicolo Fiat Ducato ad uso dei servizi sociali, che si concluderà con un rinfresco.