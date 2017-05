Torna “Tra arte e degustazione” per le vie del Centro Storico

Personaggi, luoghi ed eventi di Castiglione

Tra gli appuntamenti di maggior richiamo organizzati dal Comune di Castiglione Olona si distingue, per il successo di pubblico e la qualità degli eventi proposti, “Tra Arte e Degustazione”, evento realizzato con la collaborazione di Pro Loco Castiglione Olona. Giunta già alla sua VIII edizione, “Tra arte e degustazione” si svolgerà Sabato 20 maggio 2017 a partire dalle ore 18.00, lungo le vie e nei cortili del caratteristico Centro Storico con la partecipazione di numerose cantine. Durante la manifestazione si avrà la possibilità di visitare mostre, musei ed assistere a numerosi concerti, eventi culturali ed eventi speciali.

Tra questi confermata la presenza del gruppo di Varese di Onav – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino che terrà, nel giardino adiacente alla rocca della Collegiata, una lezione con degustazioni rivolta a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del vino in un modo più critico e consapevole. Ritorna inoltre, dopo la partecipazione di due anni fa in occasione dell’Esposizione Internazionale di Milano, la Repubblica di Corea che porterà all’interno del Portico d’Onore la propria cultura attraverso dimostrazioni culinarie, esibizioni di musica tradizionale ed una mostra di pittura coreana tradizionale e contemporanea.

Durante la serata si potranno degustare etichette e vini pregiati di diverse Regioni d’Italia nonché assaporare particolari salumi, formaggi, confetture e svariate proposte gastronomiche in grado di esaltare ogni tipo di abbinamento. Per poter degustare e muoversi in piena libertà tra gli espositori, i partecipanti potranno acquistare presso la locale Pro Loco le apposite tracolle con bicchiere.

Sin dalla prima edizione, il connubio tra le degustazioni e le suggestive atmosfere del Borgo quattrocentesco ha determinato il successo e il grande apprezzamento dei tanti visitatori che, in questo anticipo d’estate, animano fino a tarda notte il centro storico.

Le cantine saranno distribuite in tutta la piazza, nelle corti e lungo i vicoli circostanti, le attività commerciali e le botteghe artigiane resteranno aperte ed uno stand gastronomico, allestito dalla Pro Loco castiglionese, garantirà la preparazione di piatti gustosi fino a tarda notte.

L’evento è realizzato da Città di Castiglione Olona e Pro Loco Castiglione Olona, la partecipazione di Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano, ONAV Varese – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, Associazione Italiana Ex Libris, Comune di Bodio Lomnago e la collaborazione di Assessorato alla Cultura, Museo Civico Branda Castiglioni, Complesso Museo della Collegiata, Associazione Castiglione Giovane, Città Slow, Associazione Madala Onlus, Gruppo Alpini Castiglione Olona e Associazione “L’Arte degli Antichi Mestieri”. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà regolarmente.

TUTTO IL PROGRAMMA – EVENTI

COMPLESSO MUSEALE DELLA COLLEGIATA

ONAV Varese (ONAV.it/Varese)

Locanda della Collegiata dalle ore 17.00

Nel giardino adiacente alla rocca, un tempo luogo di mediazione, ONAV Varese (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) presenta, per chi vuole avvicinarsi al mondo del vino in modo critico e di valutazione, una lezione sulle caratteristiche e sulla degustazione dei vini con assaggi (max 20 iscrizioni)

Museo della Collegiata aperto fino alle ore 22.00 (www.museocollegiata.it)

fino alle ore 20.00 sarà possibile visitare con ingresso libero la vigna a gruppi di 10 persone

– ore 16.00 “Antonello da Messina. Ecce ancilla et ecce homo” conferenza del Prof. Roberto Filippetti

PALAZZO BRANDA CASTIGLIONI

Portico d’Onore

– ore 18.30 inaugurazione dell’edizione 2017 di Tra Arte e Degustazione

– dalle ore 19.00 alle ore 22.00 “e Cultura Coreana in Movimento”

Attraverso degustazioni della cucina tipica, esibizioni di musica tradizionale ed una mostra di pittura tradizionale e contemporanea, la cultura coreana rivivrà all’interno del suggestivo cortile

Museo Civico Branda Castiglioni aperto fino alle ore 22.00 con ultimo ingresso ore 21.30

visite guidate ogni 30 minuti a partire dalle ore 18.30

– ore 18.00 “Aguzza la Vista” visita guidata con quiz ed indovinelli per bambini dai 7 ai 10 anni

SU PRENOTAZIONE tel. 0331.858301

PIAZZETTA DEL PADRETERNO fino alle ore 23.00

“Tra l’incudine e la una cazzuola”

mostra di Marco Michelon e Roberto Mazzonetto

CASTELLO DI MONTERUZZO fino alle ore 18.00

mostra ex libris in omaggio ad “Enrico Vannuccini”

a cura di Associazione Italiana Ex Libris e Comune di Bodio Lomnago

MUSICA NEL BORGO

dalle ore 19.00

– Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni concerto di musica tradizionale coreana

dalle ore 20.30

– Piazzetta Don Barili esibizione del Corpo Musicale Santa Cecilia di Castiglione Olona

dalle ore 21.30

– Chiesa di Villa “Local Power Trio” (funky, soul, bogaloo ‘60/‘70)

– Complesso Museale della Collegiata “Barrique” (cover band)

– Piazzale Don Barili “Black Velvet Band” (blues acustico, irish music)

– Piazzetta Don Cazzani “Mountain of the Sun” (psychedelic rock)

– Cortile di Via Cavour Gabriele “GaB” Grilli (rock)

– Corte del Doro dalle ore 19.00 musica live con “S.A.M. – trio Acustico”

– Corte del Doro dalle ore 22.30 DJ Set con Hector Manolo & Dave – voice: Romeo

ENOGATRONOMIA

PER MUOVERSI IN PIENA LIBERTÀ TRA GLI ESPOSITORI, SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE LA SERA STESSA, dalle ore 18.00, PRESSO GLI STAND Pro Loco Castiglione Olona DI VIA ROMA E VIA MAZZINI DELLE APPOSITE TRACOLLE CON BICCHIERE E COUPON VALIDI PER LE DEGUSTAZIONI!

Corte del Doro

– dalle ore 18.00 stand gastronomico con prodotti tipici a cura di Pro Loco Castiglione Olona

Piazzale Don Barili

– “Risotto solidale”, risottata a cura di Madala Onlus

– “Grigliata” a cura del Gruppo Alpini Castiglione Olona

