Torneo serale di calcio a 7 alla CasMo

Evento ricco di premi in arrivo a Casciago. La CasMo organizza un torneo di calcio a 7 mettendo in palio trofei e ricompense in denaro per le migliori squadre.

La prima classificata, oltre alla coppa, potrà vincere €600, la seconda €450 e la terza €300. Previsti inoltre riconoscimenti per il miglior portiere, il miglior giocatore e il capocannoniere della competizione.

Il torneo si svolgerà al campo di via Piave dal 26 maggio all’11 giugno con inizio previsto per le ore 18. Le iscrizioni ammontano a €200 a squadra più €50 di cauzione. Durante le partite sarà aperta la cucina del bar, con panini, salamelle e patatine fritte.