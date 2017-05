Touti batte tutti a Cassano Magnago

Va a Fouad Touti, portacolori dei Runner Varese, la vittoria della 17a Maratonando per Cassano che si è disputata ieri – domenica 21 maggio – sulle strade di Cassano Magnago e valida per il Piede d’Oro.

Touti ha terminato la prova in 34’53” e preceduto nell’ordine Giuseppe Bollini, del Circuito Runner (34’57”) e Paolo Proserpio del Valetudo (35’07”). I tre sul podio hanno staccato gli inseguitori: quarto è stato il casoratese Simone Zandri, quinto l’arcisatese Sandro Cavallaro, sesto Fernando Coltro del Valbossa.

In campo femminile nuovo dominio di Sabina Ambrosetti, 23a assoluta e prima della classifica “rosa” con il tempo di 39’54”. Alle sue spalle Cinzia Lischetti e Nadia Guffanti, entrambe del Team Di-Bi, che hanno completato il podio. Quarta Barbara Pierini (Valbossa), quinta Francesca Vaccaro (Mezzanese).

Per quanto riguarda il percorso breve, obbligatorio per gli under 15, vittoria di Lorenzo Belotti (Team Di-Bi) tra i ragazzi e di Arianna Casa (Sci Nordico Varese) tra le ragazze.

Domenica 28 maggio nuovo appuntamento con il Piede d’Oro: stavolta si correrà a Cocquio Trevisago con la 15a edizione della “Camminiamo Insieme”.