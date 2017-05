“Tra Dom Pérignon e Jihad”, l’incontro di Martegani con il reporter Steinmann

Foto varie

Il Movimento Giovani Padani di Tradate organizza un incontro dal titolo “Tra Dom Pérignon e Jihad” con il reporter Luca Steinmann sabato 20 maggio dalle ore 18.30 presso il bar Convivio di Tradate.

L’incontro, spiegano gli organizzatori, sarà l’occasione per una riflessione geopolitica tra Mitteleuropa e Califfato e la presentazione del candidato al consiglio comunale di Tradate, Federico Martegani già coordinatore provinciale del Movimento Giovani Padani di Varese.

L’incontro vedrà la partecipazione del candidato sindaco per la Lega Nord di Tradate, Dario Galli. Luca Steinmann classe 1989, giornalista che si occupa di politica estera. Laureato in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee presso l’Università degli Studi di Milano. Scrive per l’Espresso, l’Huffington Post, Gli Occhi della Guerra/Il Giornale.