Tra libri e documentari inizia il maggio del Circolo Gagarin

Inizia l’ultimo mese di programmazione del Circolo Gagarin che a giugno andrà un po’ in vacanza per riaprire i battenti alla metà di settembre. Tuttavia molte cose interessanti devono ancora passare da questi parti, musica e non solo. Per esempio, settimana prossima tornano due appuntamenti conosciuti ed apprezzati: Domesticity, il gruppo di lettura del circolo, ed il concerto meditativo di campane tibetane.

Ecco il dettaglio per questo weekend

VENERDI’ 05 MAGGIO – h. 22:00

Andrea Cisi sonorizza LA PIENA (Minimum Fax, 2016)

Con La piena (edito da Minimum Fax nel 2016), Andrea Cisi ci racconta una storia di toccante quotidianità, alla ricerca di senso e di identità in un luogo e un tempo che sembrano negarli a ogni passo, rappresentando vividamente un microcosmo che ci appare familiare eppure incredibilmente ricco, eccentrico e imprevedibile. Una storia attualissima, che probabilmente riguarda molti di noi. Quella di stasera sarà una serata ibrida, di lettura e di musica, di ciò che passa nella vita di molti. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI. Il concerto inizia alle 22:15.

SABATO 06 MAGGIO

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30 a notte fonda. La serata dell’incontro e delle chiacchiere.

DOMENICA 07 MAGGIO – ore 21:00

CriticalGagarin #7 – GREEN LIES

Settimo ed ultimo appuntamento della stagione per CriticalGagarin, la nostra rassegna di documentari su ambiente, sostenibilità e scelte quotidiane. Green Lies tratta di energie rinnovabili, autentica rivoluzione economica e culturale, che può liberare l’umanità dal vincolo, che dura ormai da decenni, di una produzione energetica basata sui combustibili fossili, con tutte le conseguenze geopolitiche, sanitarie ed economiche che ciò comporta. Ma lo sviluppo delle rinnovabili in Italia tuttavia sta dimostrando alcune importanti anomalie, che rischiano di vanificare completamente quei meccanismi virtuosi che potrebbero scaturirne. “Green Lies” mette in luce queste anomalie, esasperate nella maggior parte dei casi da operazioni di speculazione economica e che, di contro, hanno ricadute negative sui territori e le popolazioni locali. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI. Apertura alle 20:30, proiezione alle 21:00.