“Tradate in testa” per Laura Cavalotti: tutti i candidati in Villa Truffini

Nuova iniziativa per “Tradate in testa”, la coalizione che appoggerà il sindaco uscente Laura Cavalotti alle prossime elezioni amministrative dell’11 giugno. Il gruppo è composto da tre liste: Partito Democratico, Partecipare insieme 2.0 e Sinistra X Tradate. L’appuntamento con il sindaco e con tutti i candidati è stato fissato per venerdì 12 maggio, alle 21 in villa Truffini.