Tre autorevoli “Soci d’Onore” per l’Associazione Dell’Acqua

L’educazione sanitaria per i giovani: questa la mission dell’Associazione Dell’Acqua che, con il Progetto avviato nel 2015, ha fornito un valido contributo formativo completato con il convegno del 27 Maggio scorso.

Le relazioni presentate dall’equipe Medica – ha sottolineato Sergio Colombo, Presidente

dell’Associazione – hanno suscitato l’interesse di studenti, docenti e genitori perché finalizzate ad un

innovativo e corretto stile di vita. Un apposito Report, che sarà diffuso nelle prossime settimane,

evidenzierà inoltre le analisi emerse e la grande opportunità per le giovani generazioni. L’importanza

dell’iniziativa è anche testimoniata dalla proclamazione a “Socio d’Onore” di tre personalità che

sostengono l’articolato e impegnativo percorso di educazione sanitaria curato dall’Associazione. Ecco

uno stralcio delle motivazioni dei premiati che hanno ricevuto dalla Sen. D’Adda il prestigioso

riconoscimento:

“Nato per fare politica, Gigi Farioli ha percorso il non facile cammino pubblico esordendo giovanissimo

nel Consiglio Comunale di Busto Arsizio dove ha ricoperto importanti cariche assessorili. Eletto

Consigliere di Regione Lombardia nel 1995, ha esercitato il mandato di Presidente del Gruppo di Forza

Italia per due legislature. Sindaco tra i più votati della Provincia di Varese, è stato Primo Cittadino nel

decennio 2006-2016. Molte le realizzazioni intraprese che hanno esaltato il ruolo di Busto Arsizio in una

fase politica caratterizzata da molte difficoltà.”

“Lino Faccincani rappresenta il classico esempio di self-man. Nato povero, costretto ad un’infanzia di

sacrifici, ha iniziato, giovanissimo, a lavorare svolgendo compiti umili e faticosi. Si è formato con la

vendita porta-a-porta di piccole macchine per maglierie: un’intuizione sfociata poi nel tessile che gli ha

aperto le vie del commercio consentendogli di diventare un imprenditore di successo. Senza

dimenticare il “farsi prossimo”, ha sostenuto economicamente importanti iniziative culturali a Milano e

a Olgiate Olona dove il Comune, il 6 Maggio scorso, lo ha ufficialmente proclamato Cittadino

Benemerito.”

“Antonella Gisti Faccincani ha condiviso con il marito il lungo, articolato e impegnativo percorso

imprenditoriale contribuendo a sviluppare e a valorizzare i progetti delle aziende di famiglia:

un’operatività che ha spaziato dal tessile al settore immobiliare con importanti acquisizioni soprattutto a

Milano. Antonella Gisti presiede, dal 2016, il Cda di Estate Spa che ha sede nel capoluogo lombardo e

dove sono confluite tutte le attività del gruppo e che segue con grande professionalità dopo aver

diversificato e razionalizzato l’impianto organizzativo generale.” Tre autorevoli “Soci d’Onore” che l’Associazione Dell’Acqua calorosamente ringrazia per la collaborazione riservata al “Progetto di Educazione Sanitaria 2.0”.