“Tre figli e uno in arrivo, mio marito ha perso il lavoro: aiutateci”

Pubblichiamo la lettera di una lettrice che chiede una mano per risolvere un grave problema famigliare

Buongiorno,

mi chiamo Katia provo a chiedere a voi il vostro aiuto magari mi potete aiutare.

Io ho 3 figlie e uno in arrivo e ho un compagno che a marzo ha perso il lavoro e fino ad ora non ha trovato nulla.

Mo sono rivolta al Comune ma dicono che non possono fare nulla e allora chiedo a voi se potete aiutarmi per lo meno ad aiutare mio marito a trovare lavoro noi siamo della provincia di Varese. Ve ne sarei grata grazie di cuore.

Dimenticavo: mio marito si chiama Marco ha 40 anni ha sempre fatto magazziniere, mulettista, il corriere ha fatto il lavapiatti e il manovale ha fatto tante cose.

A lui basta lavorare si adatta a tutto.

Katia

Se qualcuno volesse mettersi in contatto con Katia può scrivere a questa mail: katia.moffa@gmail.com