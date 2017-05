Tre incontri in città con il candidato Alfio Plebani

Alfio Plebani, candidato a sindaco e i candidati al consiglio comunale delle due liste civiche indipendenti Innovazione Civica e Energia e Futuro, hanno organizzato tre appuntamenti con la città. Il primo è in programma per venerdì 12 maggio alle ore 18.30 presso la storica “Pasticceria del Corso“ di Nicora Pierino in via Manzoni angolo C.so Matteotti con la Presentazione del candidato alla carica di sindaco e del programma per il prossimo mandato amministrativo 2017-2022. Al termine verrà offerto un buffet ai partecipanti.

Il secondo appuntamento è per il 23 maggio presso il salone al primo piano di Villa Truffini. Presentazione del candidato sindaco e dei candidati consiglieri comunali: sarà presentato il programma amministrativo anche attraverso le immagini dei progetti per lo sviluppo del territorio e la riqualificazione urbana.

Il terzo appuntamento è per il 4 giugno 2017 ore 10.30 presso l’azienda NARDI PERSONAL SPA via Vittorio Veneto Abbiate Guazzone. L’Amministratore Delegato Lorenzo Cerofolini, ha invitato il candidato alla carica di sindaco Alfio Plebani all’interno della storica azienda Tradatese nata nel 1921. Per la prima volta un’azienda, in occasione delle elezioni comunali, apre le proprie porte al dibattito istituzionale e al confronto politico. I cittadini sono invitati a partecipare all’evento anche per conoscere questa realtà produttiva Tradatese il cui marchio è riconosciuto a livello mondiale.