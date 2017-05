trekking asino la valigia della mente

Trekking con gli asini lungo le antiche mulattiere sulle tracce di boscaioli e pastori, all’interno del progetto “2017 – anno internazionale del turismo sostenibile: viaggiatori di impronta leggera”. L’appuntamento è per sabato 14 maggio.

Il programma prevede il ritrovo a Laveno, presso l’Ufficio Turistico di Laveno Mombello (Piazzale Ferrovie Nord) alle ore 9.00. Ci sarà poi un momento di accoglienza e introduzione all’asino, fantastico osservatore e animale riflessivo. A seguire carico degli asini e partenza per l’escursione in direzione Brena e Casere. La pausa pranzo sarà al Ristoro Gigliola mentre nel pomeriggio si terrà la visita di Vararo con il Museo e il roseto di Dario e attività interattiva con asini per bambini. Alle 16 ci sarà il rientro a Laveno lungo lo stesso sentiero, arrivo previsto per le 17.30/18.00.

Si consigliano scarponcini, giacca a vento, borraccia, macchina fotografica, qualche carota per gli asini.

Iscrizioni e informazioni presso l'Ufficio Turistico di Laveno Mombello (Piazzale Europa 1 – 0332 667223 – iatlaveno@stradasaporivallivaresine.it ) costo:adulti €50, bambini €20