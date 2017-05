Treni, disagi sulla Domodossola-Milano

trenord

Lunedì impegnativo per i pendolari che viaggiano sulla Domodossola-Milano: per un guasto ad un treno la circolazione ha dovuto segnare variazioni e ritardi.

Ecco un sunto di quanto sta accadendo sulle linee che interessano i pendolari lombardi citate nella pagina di Trenord che riguarda la circolazione in tempo reale.

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

– Il treno 10409 (ARONA 09:06 – MILANO PORTA GARIBALDI 10:11) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I viaggiatori diretti a MILANO PORTA GARIBALDI possono utilizzare il treno 2147 (DOMODOSSOLA 08:53 – MILANO CENTRALE 10:31), che effettuerà le fermate straordinarie nelle stazioni di DORMELLETTO, VERGIATE, SOMMA LOMBARDO e CASORATE SEMPIONE.

– Il treno 10404 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:49 – ARONA 07:55) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I viaggiatori diretti a ARONA possono utilizzare il treno 10406 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:49 – DOMODOSSOLA 10:02).

CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO

Il treno 25108 (ALBATE CAMERLATA 06:07 – CHIASSO 06:22) oggi non sarà effettuato per una necessaria variazione del turno del Personale in servizio.

LAVENO-VARESE-SARONNO-MILANO

Il treno 2014 (LAVENO MOMBELLO FN 05:38 – MILANO CADORNA 07:21) oggi non sarà effettuato per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.