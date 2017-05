Tributo ai Pooh: dieci biglietti in regalo per voi

Foto varie

Una serata dedicata alla musica dei Pooh, con una tribute band che ha sulle sue spalle oltre 30 anni di carriera.

Il concerto si svolgerà giovedì 18 maggio alle 21 al Teatro Openjobmetis in piazza Repubblica, a Varese, ed è organizzato da Master Events in collaborazione con Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno). L’incasso sarà devoluto all’Associazione Andos per sostenerne l’attività.

La serata vedrà la partecipazione di Isabella Salamone, Valentin Mufila e Natalia Carpenco. Insieme a loro sul palco ci sarà la tribute band dei Boomerang (nella foto).

Il costo del biglietto è di 10 euro.

Grazie alla collaborazione con Master Events, abbiamo la possibilità di regalare un biglietto a dieci di voi, i primi che risponderanno a questa domanda:

Con quale canzone i Pooh vinsero il Festival di Sanremo nel 1990?

Se avete indovinato scrivete la risposta all’indirizzo mail mariangela.gerletti@varesenews.it (con l’indicazione di nome, cognome e numero di telefono), scrivendo Pooh nell’oggetto.

Se sarete tra i primi dieci ad inviare la risposta giusta riceverete una mail che vi permetterà di ritirare gratuitamente il vostro biglietto omaggio.

Per informazioni: 348 7215546