Trofeo Escuriale, Varese fa il pieno di medaglie

Prestazione da “pigliatutto” per la selezione provinciale varesina della FIAS (Federazione italiana di attività subacquee) che ha partecipato alla decima edizione del Trofeo Massimo Escuriale, che si è disputata domenica 7 maggio a Imola.

La gara a squadre infatti ha visto trionfare le due formazioni schierate da FIAS Varese che aveva convocato per la trasferta imolese gli atleti Luca e Massimo Bernasconi, Max Malandra, Stefano Martinato, Pierangelo Paiusco e Roberto Trinco. Terzo gradino del podio per il Circolo Sub Olimpia di Bologna che ha curato l’organizzazione della prova.

Anche nella competizione individuale Varese ha fatto il pieno di riconoscimenti: Malandra ha vinto la medaglia d’oro seguita da Trinco e Paiusco. Tornando alla gara a squadre, per la selezione provinciale diretta da Rolando Didone è stata la settima vittoria in dieci edizioni dell’ “Escuriale” che nel 2018 tornerà a essere organizzato nella Città Giardino.