Tutte le tasse e i tributi si controllano online

A Samarate è ora disponibile un nuovo servizio, lo Sportello telematico del Servizio tributi, che consente di ottenere e scambiare informazioni con gli uffici comunali e di calcolare e pagare tasse e tariffe dei servizi.

«Nell’ottica di fare un passo in avanti sia per accorciare le distanze sia per migliorare servizio, il sito del Comune offre una opportunità in più» spiega Laura Moi, assessore ai servizi alla persona.

Il servizio si appoggia al sistema Linkmate. «Attraverso il bottone sulla destra si accede alla pagina di identificazione dove ci si registra. Nella prima schermata si trovano le informazioni con tutto il cassetto tributario della persona» continua Moi. C’è la bacheca messaggi per comunicare con l’ente, c’e la modulistica, ci sono l’archivio della documentazione, tutti i regolamenti e – da ultimo – l’accesso al catasto con tanto di cartografia. Il tutto con una architettura del sito che è in gran parte identica nell’interfaccia per l’utente e in quella per gli uffici, per agevolare la comunicazione tra cittadini ed ente.

Il sistema consente anche di fare i calcoli annuali delle imposte e delle tariffe, di stampare gli F24. «Siamo partiti con Imu e Tasi, a breve anche con la Tari». Sarà possibile inoltre gestire anche pagamenti online «tramite PagoPA».