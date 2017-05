Tutti a pulire le sponde del lago

Due passi al lago in una mattina d'inverno

L’idea è nata da un gruppo di alunni delle scuole elementari e dai loro genitori: ripulire le sponde del lago. E così sabato 6 maggio i bambini, i genitori e tutti i cittadini di Cazzago Brabbia che vorranno partecipare, si ritroveranno alle 15 al Lago di piazza. Da lì si procederà verso Volta d’amore e la Punta di Pizzo. Il comune di Cazzago fornirà i sacchi per la raccolta e provvederà allo smaltimento dei rifiuti. Tutti i partecipanti dovranno munirsi autonomamente di guanti e di quanto occorre per raccogliere oggetti e immondizia in sicurezza.

L’obiettivo è ripulire i sentieri e i boschi attorno al lago.