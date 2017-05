Tutto pronto per il Gran Premio Città di Lugano

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Lugano si appresta a vivere una giornata di grande ciclismo. Domenica 7 maggio il 71° Gran Premio Città di Lugano vedrà protagonisti i corridori professionisti per contendersi la vittoria nella corsa inserita nel calendario UCI Europe Tour classe 1.HC.

Sono stati giorni di intenso lavoro per gli organizzatori del Velo Club Lugano coni il presidente Andrea Prati e il presidente del Comitato Organizzatore Elio Calcagni a dettare i ritmi lavorativi per giungere al momento della gara con ogni cosa al suo posto.

Sarà un Gran Premio Città di Lugano diverso dalle ultime edizioni, per la data che vede la corsa disputarsi dopo oltre due mesi dalla sua collocazione precedente nel calendario ciclistico professionistico, per il nuovo tracciato che ha però mantenuto la spettacolarità e la valenza tecnica del precedente.

Otto i giri da percorrere, di 23,300 chilometri ognuno, per 185,600 i chilometri di corsa che propongono un dislivello totale di oltre 4000 metri. Il Gran Premio della Montagna nel Comune di Collina d’Oro, e l’ascesa della “Risciana”, con alcuni tratti con una pendenze al 14%, posta nel finale del circuito sono i tratti dove presumibilmente avverrà la selezione e costituiscono l’ideale trampolino di lancio verso il traguardo posto sul lungolago luganese.

La partenza delle gara domenica 7 maggio è fissata alle ore 11,30 dal Lungolago di Lugano , in via Vela, dove sarà posto anche l’arrivo per le ore 16.15.

Squadre partecipanti: UAE Team Emirates, Team Androni Sidermec Bottecchia, Nippo Vini Fantini, Israel Cycling Academy, Gazprom Rusvelo, Team Novo Nordisk, Roth Akros, Amore & Vita, Team Voralberg, Meridiana Kamen Team, Sangemini MG K Vis, Bicicletas Strongman, D’Amico Utensilnord e Swiss Cycling. Albo d’oro recente: 2006 Paolo Bettini, 2007 Luca Mazzanti, 2008 Rinaldo Nocentini, 2009 Remi Pauriol, 2010 Roberto Ferrari, 2011 Ivan Basso, 2012 Eros Capecchi, 2013 non disputato per neve, 2014 Mauro Finetto, 2015 Niccolò Bonifazio, 2016 Sonny Colbrelli. Programma: Sabato 6 maggio Ore 15 -16.45 Verifica licenze a accrediti . Presso Complesso LAC Lugano 0re 17 Riunione tecnica Domenica 7 maggio Ore 10 – 11.10 Presentazione squadre – Lungolago di Lugano Via Vela – Piazza Luini Ore 11.20 Incolonnamento corridori Via Vela Ore 11.30 Partenza ufficiale Km 0 Via Vela Ore 16.15 Arrivo e premiazioni Via Vela

