Uccelli rari in casa, denunciato pensionato

Un blitz della polizia locale insieme alle guardie zoofile ha portato alla denuncia a piede libero di un 80enne, pensionato, a Travedona Monate. Il controllo è avvenuto la mattina del 17 maggio per la verifica di reti od eventuali trappole per la cattura di esemplari avifaunistici di specie protetta.

I pubblici ufficiali hanno rinvenuto all’esterno dell’abitazione alcuni uccelli usati da richiamo detenuti in piccole gabbie, riconosciuti successivamente quali lucherini e un pettirosso e un rigogolo imbalsamato. Tali uccelli venivano intrappolati mediante un bastoncino intriso di vischio e posizionato sulle gabbiette, ove altri uccellini già ingabbiati facevano da richiamo.

Tra i diversi lucherini ne è stato trovato uno morto, in quanto la permanenza in gabbie piccole e anguste, porta loro la morte, essendo animali liberi in natura. La persona, un ottantenne e’ stato denunciato a piede libero in quanto ha violato l’articolo 1 della Legge 157/92, la quale recita che tutte le specie protette sono patrimonio dello Stato. Il reato contestato è furto ai danni dello stato.

La polizia locale e le guardie zoofile hanno proceduto successivamente alla liberazione degli uccelli e al sequestro preventivo delle gabbie degli oggetti di cattura, convalidato sabato dal pubblico ministero

Tra i reati addebitategli anche il maltrattamento di animali art. 544 ter, comma 1 e 3.