Ultima di campionato, vince solo il Tradate

Valcuvia - Cesano Boscone 21-41

Valcuvia-Cesano Boscone 21-41

Gli Unni sono stati battuti dal Cesano Boscone, nell’ultima gara di campionato. A Cassano Valcuvia, i padroni di casa hanno giocato uno strepitoso primo tempo chiuso 21 a 12 con tre mete segnate e due subite. La prima marcatura degli Unni è stata una meta di punizione cercata e trovata da Matheus Pierobom che ha pareggiato l’iniziale vantaggio ospite. Successivamente il Cesano con una meta non trasformata è passato a condurre 12 a 7, poi il Valcuvia ha segnato due mete su intercetto con Stefano Carbonara e Ivan Renzi. La prima frazione, grazie anche alle trasformazioni di Alberto Rossi, è terminata con nove lunghezze di vantaggio per gli Unni.

Nella ripresa i cesanesi hanno messo in campo il loro agonismo, qualche provocazione gratuita, ma soprattutto cinque mete e tante belle giocate.

Fra i valcuviani si è rivisto in campo l’allenatore Ermete Rossi che non giocava una partita ufficiale da due anni. Da segnalare inoltre l’addio al rugby giocato per Marco Tuozzo che non potrà più tesserarsi come giocatore perché purtroppo la Fir non consente l’attività agonistica a giocatori che hanno compiuto il quarantaduesimo anno di età.

Galleria fotografica Valcuvia - Cesano Boscone 21-41 4 di 10

Valcuvia: Bossi (Ermete Rossi), Pierobom, Badi, Battaglieri, Marinoni, Alberto Rossi, Biondolillo, Magistrali, Carbonara, Diego Agostini (De Rossi), Tuozzo (c.), Carabelli, Renzi, Perdoncin, Alberici. Allenatori: D. Lastra, E. Rossi e B. Cattaneo.

Note. Arbitro: Francesco Crepaldi. Cartellino giallo a Perdoncin e A. Rossi del Valcuvia.

Tradate-Gattico 29-20

Il Tradate ha battuto il Gattico degli ex Moro e Repossini. Il primo tempo si è chiuso sul 17 a 0 per i tradatesi, in meta al 1′ con D’Arcangelo e al 25′ con Zuccolo, entrambe le segnature sono state trasformate da Corti che ha centrato anche un calcio di punizione.

Il Gattico dal 10′ al 28′ del secondo tempo ha ribaltato il punteggio portandosi sul 20 a 17 con le mete di Camarca e Creaola, trasformate da Pin che inoltre ha realizzato due calci piazzati. Al 30′ però il Tradate è tornato a condurre grazie alla meta di Galvalisi trasformata da Corti e agli sgoccioli è arrivata anche la meta di Bollini II° che ha decretato il 29 a 20 di fine partita.

Tradate: Vulcano, Giussani (Agostino), Galvalisi, Cherchi, Mascheroni, Corti, De Vita, Bollini I° (Sala), E. Mascheroni (c.) (temporaneo L. Barracca), Zuccolo (L. Barracca), Riva, Bollini II°, F. Bellusci, D’Arcangelo, Airaghi. Non entrato: Sala. Allenatore: G. De Vita.

Note. Arbitro: Giuseppe Cilione. Cartellino giallo a De Vita del Tradate e Stella del Gattico.

Cadetti del Parabiago-Rosafanti 38-0

Netta vittoria della capolista che con tre mete per tempo ha battuto la squadra di coach Colombo. Per i Rosafanti nel complesso è stata buona stagione d’esordio chiusa all’ottavo posto della classifica davanti ai Saints e ai cadetti del Malpensa.

Rosafanti: Bonini (c.) Cutrupi, Briganti (Arleo), Brusa, D. Colombo, Interdonato (Lamberto), Tenconi, Santoro (Pandolfi), De Bernardi, Banfi, Milizia, Uggenti (Bossi), Riganti, L. Macchi (Di Gaetano), Procopio (Briatico). Allenatore: G. Colombo.

Note. Arbitro: A. Tonelli. Cartellino giallo a Banfi, L. Macchi dei Rosafanti e a Lonati, La Placa del Parabiago. Cartellino rosso a Tenconi dei Rosafanti.

Cadetti del Malpensa-Voghera 10-55

Nessun punto guadagnato in stagione dalla formazione Malpensa cadetta che sabato sera ha chiuso il campionato battuta anche dal Voghera. Nove le mete segnate dalla squadra dell’oltrepo con tripletta di De Marco. Le Fenici sono andate a segno con Abaleo che ha centrato un drop e Crimi che ha realizzato una meta successivamente trasformata da Bagatella.

Arbitro: F. Marino.