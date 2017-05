Ultima di Serie D. Giochi aperti per Caronnese, Varesina e Legnano

Le foto della Caronnese

Saranno 90’ molto intensi quelli di domenica 7 maggio quando andrà in scena l’ultima giornata del campionato di Serie D. Si giocano tanto Caronnese, Varesina e Legnano.

CHIERI – CARONNESE

Ultimo impegno molto complicato per la Caronnese, che in casa del Chieri dovrà obbligatoriamente vincere e sperare in un passo falso del Gozzano per rientrare nei playoff. Non sarà facile per i ragazzi di mister Marco Gaburro, anche perché i piemontesi – a un solo punto di distacco – con una vittoria potrebbero a loro volta sperare ancora nella post season. Intanto a Caronno Pertusella si festeggia il titolo di campioni regionali degli Allievi. Una cavalcata incredibile per la squadra di mister De Martino che ha saputo raggiungere un obiettivo che rimarrà nella storia della società rossoblù.

VARESINA – PINEROLO

Scontro diretto per la Varesina. A Venegono Superiore arriva il Pinerolo, a rischio retrocessione diretta. Le fenici, grazie alla vittoria ottenuta a Bra, hanno recuperato posizioni e in questo momento affronterebbero i playout con fattore campo e risultati a favore. La squadra di mister Marco Spilli sembra aver ritrovato la forma migliore. Domenica si avrà la conferma

LEGNANO – CASALE

Imbattuto da sei giornate, della quali quattro vittorie, il Legnano sotto la guida di mister Paolo Tomasoni crede alla salvezza e per la prima volta dopo tanto tempo ha abbandonato la coda della classifica. Serve un ultimo sforzo ai lilla, che domenica al “Mari” ospiteranno un Casale già salvo e senza altre richieste alla stagione. Niente è scontato, ma il Legnano vede vicino un traguardo che sembrava impossibile fino a un mese fa. Per completare l’opera serve un’ultima vittoria per poi affrontare al massimo i playout.