Ultima giornata, i verdetti di Prima, Seconda e Terza Categoria

Le immagini dei dilettanti

(Foto Facebook – Usdbelfortese1929)

Gli ultimi 90 minuti di campionato nonsono stati avari di emozioni. Tante le sentenze a sorprese, a iniziare dalla Prima Categoria.

PRIMA CATEGORIA

Pareggio 1-1 a Vanzaghello per la già promossa Guanzatese, il Fagnano si assicura il secondo posto battendo 3-2 il Cas. La Belfortese arriva terza passando 2-0 a Gorla Maggiore, che invece esce dalle prime cinque. La Valceresio perde un posto pareggiando 2-2 in casa del Tre Valli, mentre l’ultima qualificata per gli scontro promozioni è l’Arsaghese che regola 5-0 il Viggiù, che torna in seconda. Retrocede anche la Robur Saronno, sconfitta 3-0 a Mozzate, mentre si giocheranno i playout il Luino, che ha impattato 2-2 contro la Solbiatese, e la Gerenzanese, che evita la retrocessione diretta battendo 2-1 l’Antoniana.

CLASSIFICA: Guanzatese 64; Fagnano 60; Belfortese 58; Valceresio, Arsaghese 57; Gorla Maggiore 56; Cas Sacconago 52; Vanzaghellese 38; Antoniana 37; Solbiatese 34; Tre Valli 33; Mozzatese 29; Luino 24; Gerenzanese 23; Viggiù 20; Robur Saronno 17. Verdetti: Guanzatese promossa in Promozione; Playoff: Fagnano – Arsaghese e Belfortese – Valceresio; Playout: Luino – Gerenzanese; Retrocesse: Viggiù, Robur Saronno.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

La Folgore Legnano, già promossa, perde 3-2 in casa contro il Canegrate. Il San Marco cade 3-1 in casa contro il Samarate e non può festeggiare il salto di categoria, dovendo affrontare i playoff. Sconfitte all’ultima giornata anche per il Beata Giuliana, 2-0 a Parabiago, e Virtus Cantalupo, 3-2 sul campo dell’Ardor. Retrocede la Jeraghese che va ko 2-1 a Borsano, mentre si giocheranno i playout l’Ardor e il Bienate, al quale non basta la vittoria 2-1 sul Sant’Ilario. Vittorie interne per la Crennese, 2-0 sul San Luigi Albizzate, e per l’Arnate, 2-1 sulla Robur.

CLASSIFICA: Folgore Legnano 72; San Marco 66; Samarate 59; Beata Giuliana 47; Virtus Cantalupo 43; Crennese 42; Parabiago 41; San Luigi 39; Canegrate 25; Sant’Ilario 33; Arnate, Robur, Borsanese 32 Ardor, Bienate 31; Jeraghese 25. Verdetti: Folgore Legnano promossa in Prima Categoria; Playoff: San Marco – Samarate; Playout: Bienate – Ardor; Retrocesse: Jeraghese.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

L’Ispra chiude da campione pareggiando 2-2 a Caravate. L’Insubria si assicura il secondo posto vincendo 2-1 a Buguggiate e aspetta al secondo turno dei playoff la vincente tra Casbeno, 0-0 in casa della Lavena Tresiana, e Ternatese, 5-1 al Ceresium. Rimane fuori dalla lotta promozione il CantelloRasa, fermato 1-1 in casa del Don Bosco retrocesso. Si giocheranno la salvezza ai playout la Cadrezzatese, che perde 4-2 a Cuasso, e Laveno Mombello, sconfitto 1-0 a Calcinate. La Juve Gemonio chiude il campionato perdendo 2-1 a Induno, con l’Aurora che si salva grazie al vantaggio negli scontri diretti con il Laveno.

CLASSIFICA: Ispra 67; Insubria, Casbeno 61; Ternatese 52; CantelloRasa 51; Calcinatese 50; Juve Gemonio 48; Buguggiate 45; Cuassese 43; Caravate 40; Ceresium 31; Lavena Tresiana 28; Aurora Induno, Laveno Mombello 27; Cadrezzatese 22; Don Bosco 19. Verdetti: Ispra promosso in Prima Categoria; Playoff: Insubria al secondo turno, Casbeno – Ternatese al primo; Playout: Laveno Mombello – Cadrezzatese; Retrocessa: Don Bosco.

TERZA CATEGORIA – GIRONE A

La Sommese batte per la seconda volta in stagione la Gallaratese, 2-1 il finale, ma non riesce a qualificarsi ai playoff. Seconda piazza in graduatoria per il Sumirago, che passa 3-0 ad Abbiate e aspetta al secondo turno la vincente tra Lonate Pozzolo, 3-0 sull’Angerese, e Nuova Fiamme Oro Ferno, 0-0 a Caronno Varesino. Chiude bene l’Atletico Castelseprio che vince 3-0 a Locate contro l’Azzurra. Vittoria fuori classifica per il Coarezza contro l’Amor Sportiva: 1-0.

CLASSIFICA: Gallaratese 49; Sumirago 46; Lonate Pozzolo 44; Nuova Fiamme Oro Ferno 40; Sommese 36; Coarezza 34; Angerese 28; Eagles 26; Nuova Abbiate 18; Vergherese, Atletico Castelseprio 16; Azzurra 12. Fuori Classifica: Amor Sportiva. Verdetti: Gallaratese promossa in Seconda Categoria; Playoff: Sumirago al secondo turno; Lonate Pozzolo – Nuova Fiamme Oro Ferno.

TERZA CATEGORIA – GIRONE B

Chiude con un pareggio 2-2 la Malnatese campione contro la Casport. Il San Michele si prende il secondo posto vincendo 3-1 sul Varano, sorpassandolo in classifica. L’Olona si conferma quarto vincendo 3-1 in casa della Casmo, mentre il Rancio è l’ultima qualificata per il playoff andando a vincere 4-2 a Cittiglio. Larga vittoria per il Fulcro Travedona, 7-0 sul Mascia, mentre l’Aurora Premaggio passa 4-1 sul campo del Molde.