Ultimo concerto della Stagione musicale dell’Insubria

Le foto dell'incontro del grande artista e premio nobel per la letteratura nell'aula magna dell'Università dell'Insubria per ricordare la tragedia di Ion Cazacu, bruciato vivo dal suo datore di lavoro

Lunedì 29 maggio 2017 – ore 18 nell’Aula Magna via Ravasi, 2 Varese ultimo appuntamento con la Stagione musicale dell’Università dell’Insubria. Sarà ospite l’Ensemble Borromini, compagine svizzera che, a partire dall’originario Quartetto omonimo, ha espanso la propria formazione includendo alcuni tra i migliori musicisti della regione insubrica sotto la guida della pluripremiata violinista Barbara Ciannamea. L’Ensemble si propone come obiettivo la valorizzazione dei migliori talenti transfrontalieri, la collaborazione con importanti solisti e l’esecuzione accurata di musiche cameristiche dei più diversi generi del grande repertorio.

ingresso gratuito

Vi aspettiamo come sempre alle 18, in Aula Magna di via Ravasi 2.