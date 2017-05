Ultimo spettacolo della rassegna “Mimesi”

Foto varie

Domani sera 5 maggio alle ore 20,45 si svolgerà l’ultimo spettacolo della rassegna teatrale comunale “Mimesi” presso l’auditorium di Via Fermi.

Dal titolo “Conto alla rovescia”.….un gruppo di persone, apparentemente senza nulla in comune.

Storie di vita che nascondono delle identità che verranno rivelate.

Un misterioso killer comincia ad ucciderli uno ad uno e, come in un conto alla rovescia inesorabile, aumentano le angosce, il terrore ed

i sospetti sui restanti.

Una ricerca fra indizi, confessioni e ammissioni di verità fino ad allora nascoste per cercare di individuare l’assassino.

Ma tutto non è come sembra……