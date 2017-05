Un caffè con VareseNews nella verde Caidate

La decima “tappa” di “Indovina chi porta il caffè” è stata a Caidate, una delle verdi frazioni di Sumirago.

Galleria fotografica Indovina chibporta il caffè #10: Caidate 4 di 12

Un incontro famigliare, nel senso letterale del termine: ci ha accolto infatti una bella famiglia che si dipana tra la verde frazione, in una bella casa di campagna, Varese e Buguggiate. Simona de Servi ci ha fatto entrare nella sua casa, “armati” di Mokona Bialetti e tanta voglia di offrire il caffè.

Il team di Varesenews, capitanato dal vicedirettore Michele Mancino a cui è stato affidato il compito di raccontare la ventennale storia della nostra redazione, ha avuto modo non solo di spiegare le iniziative del ventennale, ma anche di scoprire molte cose che ancora non sapevamo, delel arete e dei nostri lettori.

Innanzitutto, l’esistenza dei tutorial per imparare a disegnare su YouTube. Il figlio Francesco, 9 anni, disegna infatti pokemon bellissimi grazie a un maestro speciale: internet. Ma abbiamo conosciuto la signora che gestiva il “Circolino di Bosto“, il circolo cooperativo che è stato la prima sede di Varesenews, prima dell’arrivo della nostra cooperativa da cui è nata la nostra storia: è Lucia, la nonna della famiglia.

Abbiamo anche scoperto una storia transcontinentale: è quella di Marcela, arrivata in provincia di Varese dall’Argentina. Meglio, Marcela è partita dalla metropoli Buenos Aires per arrivare alla piccolissima Besano: «papà aveva preso la decisione per noi, e per un po’ gli abbiamo chiesto dove diavolo ci avesse portato…» Ora è una varesina integratissima, e i legami con amici e parenti di oltre oceano li conserva via skype e via facebook. Tutte storie che ci teniamo care per Digitalife, il film che stiamo producendo e vuole raccontare, attraverso i vostri esempi e ricordi, come internet ha cambiato la nostra vita.

Per una settimana l’iniziativa di Indovina chi porta il caffè si ferma: saltiamo il giovedì del “ponte” e riprendiamo l’8 giugno, dove saremo a Comerio da Claudio.

Dopo la prima decina di appuntamenti (potete ripercorrerli tutti cliccando qui), abbiamo deciso anche di ricominciare a farci invitare: Tutte le informazioni per invitarci a casa vostra le potete trovare cliccando qui.

E ricordate: voi portate gli amici, al resto pensiamo noi.