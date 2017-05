Un concerto conferenza su J.S.Bach

Foto varie

“Johann S. BACH (1685 – 1750): vita quotidiana di un genio, racconto tra parole e musica”, è il titolo della conferenza concerto organizzata dall’Associazione Culturale “Attivamente” di Casalzuigno per sabato 13 maggio 2017 alle ore 15e30, presso la Chiesa San Massimiliano Kolbe di Varese.

L’idea di questo evento, nata da Attivamente, ha visto la generosa condivisione e consulenza musicale del M° Andrea Gottardello, nonché l’ entusiastica disponibilità del Parroco Don Marco Paleari.

E protagonista di questo concerto-conferenza, in qualità di relatore ed organista, sarà il Maestro Gottardello, raffinato musicista e compositore di grande sensibilità, nonché titolare dell’ organo Mascioni della Kolbe; “special guest” la soprano varesina Mariachiara Cavinato.

I contenuti del concerto-conferenza sono stati pensati dal Maestro Gottardello, non solo per proporre un evento di grande spessore, ma per offrire al pubblico l’ occasione di conoscere alcuni aspetti inusuali, poco noti e singolari della vita di Johann S. BACH: la famiglia, il lavoro nel suo quotidiano, le sue composizioni, le sue innovazioni, le incomprensioni dei suoi contemporanei. Il genio del grande compositore tedesco, infatti, va oltre la musica e travalica l’ aspetto modaiolo del suo tempo. Un racconto affascinante che non sarà solo un ascolto della musica bachiana, bensì anche un momento di conoscenza dell’ “uomo Bach”, svelato nella sua quotidiana realtà, nei suoi aspetti più semplicemente umani, nel suo vivere le emozioni e le relazioni con la famiglia e il suo tempo. Ma conoscere la quotidianità del grande genio aiuterà a tuffarsi nella sua musica senza pregiudizi e consentirà, forse, di meglio comprendere la straordinaria bellezza della sua musica che a tratti porta le nostre emozioni alla visione di grandi paesaggi, che ci immerge nel magico universo sonoro bachiano ricco di molteplici colori, dai contorni nitidi e profondamente armonici.

Il concerto è ad ingresso gratuito, con offerta libera, poiché finalizzato al sostegno del Progetto di costruzione della chiesa nel villaggio di Muti in Etiopia in cui sono attualmente impegnate la Comunità Pastorale “Ss. Gottardo e Giovanni Paolo II” e Parrocchia S. M. Kolbe di Varese.

SCHEDA TECNICA

Sabato, 13 MAGGIO 2017, ore 15 e 30

Varese, Chiesa Parrocchiale San Massimiliano KOLBE, Viale G.B. Aguggiari, 140

“Johann S. Bach (1685 – 1750)”: Vita quotidiana di un genio, racconto tra parole e musica

Relatore ed organista: M° Andrea Gottardello

Special Guest: Mariachiara Cavinato AVINATO (soprano)

Ingresso gratuito, con offerta libera a favore della Comunità Pastorale “Ss. Gottardo e Giovanni Paolo II” e Parrocchia S. M. Kolbe, che devolveranno l’ intero incasso a sostegno del Progetto di costruzione della chiesa nel villaggio di Muti in Etiopia.