Un concerto della Pro Busto per la Festa della Repubblica

Per celebrare la Festa della Repubblica e ricordare i valori e i principi su cui è fondato il nostro ordinamento democratico, l’Amministrazione Comunale invita i cittadini a un concerto del Corpo Musicale Pro Busto, in programma giovedì 1 giugno alle ore 21.00 in piazza San Giovanni (in caso di pioggia in sala pro Busto via Battisti).

Il concerto è diretto dal maestro Franco Conetta ed è il primo evento di Busto Estate, il calendario delle iniziative estive coordinato dall’Amministrazione comunale.