Un convegno sulla figura di Pierre Teilhard de Chardin da “Gesuita proibito” a pensatore cristiano per il terzo millennio, che si terrà presso la Sala Consiliare di Via De Ambrosis 11 a Gavirate il giorno sabato 6 maggio dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Pierre Teilhard de Chardin (Orcines, 1º maggio 1881 – New York, 10 aprile 1955) è stato un gesuita, filosofo e paleontologo francese.

Fu conosciuto in vita soprattutto come scienziato evoluzionista, ebbe notorietà come teologo soltanto dopo la pubblicazione postuma dei suoi principali scritti, tra i quali spiccano Il fenomeno umano (considerato il suo principale lavoro), L’energia umana, L’apparizione dell’uomo e L’avvenire dell’uomo che parimenti descrivono le sue convinzioni teologiche e scientifiche.

Il convegno sarà tenuto da eminenti autorità nel campo, fra cui Prof. don Gianfilippo Giustozzi dell’Istituto teologico Marchigiano, Prof. padre Rosino Gibellini della casa Editrice Queriniana, D.ssa Valeria Cresti del Centro studi Roberto Angeli di Livorno e Prof. Francesco Scalfari del Polo universitario Asti Studi Superiori