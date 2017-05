Un flash Mob sulle note di YMCA per sconfiggere il cancro

Un flashmob contro il cancro a Malpensa, sulle note di YMCA



Da 15 anni la Delta Air Lines si adopera per la raccolta fondi in favore della ricerca sul cancro e dell’assistenza agli ammalati, in collaborazione con l’American Cancer Society. 115 aeroporti in tutto il mondo si adoperano nella raccolta fondi che culmina, il 10 di maggio, in una serie di eventi ad essa dedicati.

I dipendenti della compagnia sono parte attiva della campagna di sensibilizzazione sull’argomento. Lo staff di Malpensa anche quest’anno ha organizzato un simpatico flashmob, colorato di viola, sulle note di YMCA, al motto di “aiutiamo per vivere”, per catturare l’attenzione dei passeggeri e dei colleghi aeroportuali che hanno risposto in maniera molto positiva. La raccolta fondi proseguirà nei giorni a seguire. L’obbiettivo numerico di quest’anno è di raccogliere 2,25 milioni di dollari.