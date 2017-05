Un giovanissimo di Cairate è tricolore di lotta

Foto di lotta libera e greco romana

Il Gran Premio Nazionale di lotta greco-romana disputato al PalaPellicone di Ostia Lido ha visto sul podio di una delle specialità anche un campione in erba proveniente dalla provincia di Varese.

Nella classe “Esordienti A” (Kg 40) la medaglia d’oro è andata per la seconda volta in soli sei mesi a Nicholas Gimm, residente a Caronno Varesino e portacolori del Kokoro Dai Club di Cairate del presidente Francesco Placenti.

Gimm, che aveva vinto lo stesso torneo a novembre 2016 nei 38 Kg, ha affrontato una serie di avversari promettenti. Prima ha battuto Elia Caresia di Rovereto per 11-2, poi ha superato per schienamento il calabrese Cutrupi (VVF Reggio C.), quindi si è imposto piuttosto a sorpresa sul sardo Emanuel Masia dell’Athlon Club Sassari. Giunto alla finale, il portacolori di Cairate ha affrontato e battuto anche il napoletano Giuseppe Florio (Wrestling Club Liuzzi) con una sequenza di colpi spettacolari: 22-14 e manifesta superiorità per la giovane “tigre” varesotta.

Alla trasferta in terra laziale ha preso parte anche il classe 2007 Paolo Radrizzani alla prima esperienza di livello nazionale. Paolo ha disputato una buona prova nel primo turno della propria categoria (Pre-agonista Kg 30) senza però riuscire a qualificarsi per il prosieguo del tabellone.