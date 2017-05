Un giro a Villa Augusta e Giubiano

E’ in programma per sabato 6 maggio, alle ore 15.00 l’uscita narrante di OfficinAmbiente con ingresso a Villa Augusta e Giubiano.

L’itinerario consente di scoprire le bellezze e le peculiarità del Parco di Villa Augusta, edificata tra la fine del 1800 e inizio 1900 dall’avv. Andrea Canadelli. Nel 1911 divenne la meta prediletta per le vacanze dei coniugi Angelo Zamboni e Augusta Testoni. Vanta un parco di grande interesse che fu modificato durante il secolo scorso. Fra gli elementi probabilmente originari, rimangono il tempietto neogotico e gli alberi ad alto fusto, fra i quali cedri, faggi e un raro esemplare di quercia da sughero.

Il percorso prosegue poi verso piazza Biroldi, dove si trova la chiesa parrocchiale di Giubiano: per quanto non particolarmente antica, e un interessante esempio di Eclettismo nel nostro territorio. Da lì, con una breve passeggiata, si raggiunge il Cimitero Monumentale, autentico scrigno di tesori di epoca Liberty: le famiglie più in vista di Varese, infatti, fecero edificare tombe monumentali che ancora colpiscono per la loro bellezza e amonia. La visita durerà all’incirca due ore. Sito web: www.officinambiente.it