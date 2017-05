Un giro in cabriolet e due passi in città

Ecco gli appuntamenti del fine settimana:

METEO – Weekend molto variabile in arrivo sul varesotto. Ombrelli quindi a portata di mano fra sabato 6 e domenica 7 maggio. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato al mattino ci sarà ancora un po’ di sole all’Est, ma via via nuvoloso a partire da Piemonte e Lombardia occidentale. Nel pomeriggio cieli coperti con inizio di piogge e temporali che si estenderanno a tutta la Lombardia in serata. Limite neve oltre 1600m. Domenica sarà soleggiato con passaggio di nubi medio-alte. Lungo le Alpi ventilato da Nord e maggiore nuvolosità. Rari rovesci pomeridiani di passaggio sul Bresciano, altrove asciutto.

INCONTRI

Varese – Venerdì 5 maggio alle 21 all’InformaGiovani di Varese in Via Como 21 (terzo piano, aula studio) si parla di cannabis e legalizzazione. L’iniziativa dal titolo “Proibizionismo o legalizzazione?”, è organizzata da Possibile, Cooperativa lotta contro l’emarginazione, Prealhemp e Giovani Democratici, in vista della Cannabis street parade che si terrà a Varese domenica 28 maggio.

Varese – “Noi, i neri”, un film che racconta i migranti. Venerdì 5 maggio, alle ore 21, presso la Sala Montanari di Varese, sarà proposto il nuovo film di Maurizio Fantoni Minnella.

Varese – A Varese in questo fine settimana si terrà la Festa di San Vittore. Le iniziative in programma dal 4 all’8 maggio per la tradizionale festa cittadina in centro sono tantissime, e si incrociano con il weekend della VareseSolidale: il clou degli eventi sarà sabato 6, con tutta la giornata di volontariato in piazza e in corso Matteotti, e poi la cena “Aggiungi un pAsto a tavola”.

Varese – Domenica 7 maggio la Famiglia Bosina consegnerà la Girometta d’Oro, il premio che ogni anno viene assegnato a varesini che si sono distinti per impegno e capacità professionali, artistiche, sportive, politiche e non solo. La cerimonia è dalle ore 10 al Salone Estense del Comune di Varese, tra i nomi Giuseppe Marotta.- Tutte le informazioni

Varese – Domenica, il Club Varese Auto Moto Storiche e il Club Milanese Auto Moto Veicoli d’Epoca propongono ad appassionati e turisti il “Fascino di un’Epoca”. Quaranta auto e trenta moto si raduneranno in Comune a Varese dalle ore 8.30. Dalle ore 9.45, dopo lo sventolio del tricolore, sfileranno dai Giardini Estensi in piazza Monte Grappa, Corso Moro, piazza XX Settembre poi lungo le strade della campagna prealpina verso il Comasco: Gazzada, Schianno, Morazzone, Caronno Corbellaro, Castiglione, Venegono, Piambosco, Appiano Gentile. Da Lomazzo in autostrada fino a Milano-zona Fiera, Sempione, Via Cenisio, Porta Garibaldi, bastioni di Porta Nuova e Porta Venezia, Corso Venezia, poi Piazza San Babila, Corso Matteotti, Piazza Meda. Dalle ore 12 la passerella in Piazza della Scala prima del riordino in piazza San Fedele. Previste visite guidate alle Gallerie d’Italia e al museo della Scala.

Varese - Per raccontare cosa può offrire alle persone che lo fanno il volontariato, venerdì sera un incontro ad Induno olona, alla Sala Marino Bergamaschi: l’ha organizzato l’associazione Michi raggio di Sole e coinvolgendo due esperti nel settore. maggiori info qui

Varese - Domenica 7 maggio si svolgerà la ormai tradizionale Marcia del Pellicano, giunta alla sua 7° edizione. Una corsa/passeggiata non competitiva di 6km organizzata dall’associazione Noi Genitori dell’Istituto comprensivo Varese2. Si parte alle 10.

Varese – Si terrà sabato 6 maggio a partire dalle 17 all’associazione VareseVive in via San Francesco D’Assisi 26 a Varese, un incontro pubblico sul tema “Cannabis, il nemico immaginario”.

Varese - Sabato 6 maggio alle ore 17:45 al Salone Estense del Comune di Varese di Via Sacco, 5, gli autori Aurelia Serra e di Carla Mangano e l’editore TraccePerLaMeta Edizioni presenteranno il libro: “La mia maternità è arte- Il piccolo libro del mio capolavoro”.

Schiranna – Ultimo fine settimana per il Luna Park sul piazzale Roma in località Schiranna.

Mustonate – Domenica pedalata con partenza alle 14.30 dal Borgo di Mustonate costeggiando il lago di Varese fino a Voltorre, dove il Chiostro svelerà la sua storia e i segreti di un maestro liutaio. Prenotazione al 348.8516760.

Comerio – Tornano le escursioni nelle grotte del Remeron: da domenica 7 maggio riprende la stagione delle escursioni. Il ritrovo è alla Colonia Rossi di Barasso. È obbligatoria la prenotazione – Tutte le informazioni

Buguggiate - Dal 6 maggio torna la manifestazione più attesa e lunga dell’anno. Tantissime iniziative per grandi e bambini: il programma giorno per giorno sarà ricco di iniziative e dura fino al 14. - Tutto il programma

Cazzago Brabbia – Sabato 6 maggio i bambini, i genitori e tutti i cittadini che vorranno partecipare, si ritroveranno alle 15 al Lago di piazza per pulire le sponde del lago. Da lì si procederà verso “Volta d’amore e la Punta di Pizzo”. Il comune di Cazzago fornirà i sacchi per la raccolta e provvederà allo smaltimento dei rifiuti. Tutti i partecipanti dovranno munirsi autonomamente di guanti e di quanto occorre per raccogliere oggetti e immondizia in sicurezza. L’obiettivo è ripulire i sentieri e i boschi attorno al lago.

Albizzate – Ritorna ad Albizzate il CorriScuola: un week end di festa, sport e divertimento in compagnia di ragazzi e genitori delle scuole di Albizzate e Valdarno. Sabato sera, 6 maggio cena con il Gruppo Alpini e una mega Panzerottata, accompagnati da un djset musicale d’eccezione. La giornata principale sarà invece domenica 7 maggio con la corsa con due percorsi da 1 e da 6 chilometri. A seguire apertura dello stand gastronomico degli Alpini e giochi, spettacoli e tanto ancora con gli animatori dell’Oratorio per bambini e famiglie.

Besnate – La Pro Loco e i Borghi di Besnate, con il patrocinio del Comune, organizzano il 7 Maggio, in occasione della Festa della mamma, la quarta edizione della corsa/ camminata non competitiva “LA BORGHILONGA”. Il ritrovo è fissato alle 8 alla Palestra Comunale, con possibilità di iscriversi in loco.

Brunello - Arriva il secondo “Energy independence day”, giornata di porte aperte per conoscere meglio le tematiche del fotovoltaico e dell’energy storage alternativo organizzata da Elmec. Appuntamento per il 6 maggio – Tutte le informazioni

Castello Cabiaglio – Domenica dalle 10 alle 17.30 mercato bio & solidale nell’ambito della Festa delle mamme dei prati: alle 11 laboratorio per genitori e bambini, alle 12 aperitivo, dalle 12.30 alle 14 ristoro bio e alle 15 artisti di strada.

Cocquio Trevisago - Due incontri, che si terranno venerdì 5 maggio e venerdì 12 maggio alle ore 20.30 presso il teatro SOMS di Caldana, con l’obiettivo di fare chiarezza su un tema delicato come quello delle migrazioni e dell’accoglienza.

La prima serata avrà come relatore il Viceprefetto di Milano e presidente della commissione territoriale protezione internazionale di Milano Luisa Inversini e Silvio Aimetti, sindaco di Comerio e portavoce della Rete civica per i sindaci per l’accoglienza.

Gemonio – Un fine settimana dedicato a due prelibatezze di stagione: a Gemonio va in scena, sabato 6 e domenica 7 maggio, la Sagra dell’asparago e della fragola, giunta ormai alla sua 34a edizione. L’evento é come sempre organizzato dalla locale Squadra Volontari Antincendio, gruppo tra i più longevi della zona e ora inserito nella Protezione Civile. Sabato a cena e domenica a pranzo e a cena.

Cuvio - Domenica 7 maggio si festeggia l’85esimo del Gruppo Alpini di Cuvio alla baita del Campaccio. Alle 9.30 è previsto il saluto d’onore al cippo degli alpini che precederà la sfilata per le vie del paese in programma per le 10. Alle 10.30 ci sarà la messa e alle 12 un rinfresco aperto a tutti al parco feste di Cuvio. A seguire pranzo.

Luino – Sabato 6 maggio l’escursione proposta dal CAI Luino sui monti di casa con un itinerario inedito e di rara bellezza: la Valle dei Sassi nel comune di Castelveccana. Ritrovo ore 7.50 presso il posteggio Porto Lido a Luino.

Luino - Il 6 maggio prossimo dalle ore 10 in via Cavallotti avrà luogo la Luinitaly, manifestazione che trova il suo cuore pulsante nel centro storico.

In questa edizione primaverile alle ore 10 ci si potrà iscrivere al mercatino di giocattoli, abiti e oggetti per bambini ‘Non mi serve, lo baratto in Cavallotti’ che si svolgerà a partire dalle 11 sino alle 18 per proseguire sino alle 18.

Porto Valtravaglia - Domenica “Raduno di Maggiolini” in piazza Imbarcadero per tutto i giorno dalle 9 alle 15 grande raduno di maggiolini d’epoca.

Monvalle – La Pro Loco di Monvalle e l’Associazione Velica organizzano per domenica 7 maggio una giornata di sport e degustazione sulla spiaggia del Cantone. I Volontari della Pro Loco allestiranno lo stand gastronomico dove cucineranno piatti tradizionali e qualche novità (risotto la pesce di lago, penne all’amatriciana, stracotti di pesce e arborea in carpione) che saranno a disposizione dalla 11.30. Per i bambini ci sarà lo zucchero filato.

Daverio – Una festa coloratissima, due giorni dedicati alla pittura, alla musica agli hobbies. E’ quella organizzata per sabato 6 e domenica 7 maggio dal Centro sociale anziani di Daverio. Sarà una festa degli Hobby, dell’Artigianato, Pittori e Fiori, delle Associazioni e del Concorso di pittura “Daverio in Colore”.

Cantello – Domenica 7 maggio si svolgerà la 45esima “Caminada Tra I Sparger”: in attesa della 77esima Fiera dell’asparago, che comincia il 19. La passeggiata permetterà ai partecipanti di addentrarsi in campagna e poter vedere i terreni che danno alla luce i famosi asparagi locali.

Lavena Ponte Tresa – Si intitola “Moon river on the lake” il secondo appuntamento di “Art – Stagione espositiva 2017″ in programma il prossimo fine settimana all’Antica rimessa del tram di Lavena Ponte Tresa, in via Ungheria. L’evento, che si svolgerà dal 5 al 7 maggio, vedrà la partecipazione di numerosi e noti artisti: la collaborazione musicale sarà a cura della cantante e insegnante di canto Anna Maria Garriga, che terrà un laboratorio corale sabato pomeriggio e un concerto la sera, accompagnata dal pianista Enrico Salvato. – Tutte le informazioni

Cairate - Due giorni dedicati al mondo dei mattoncini colorati. Sabato e domenica in via Monastero 8 c’è «Mattoncini al monastero longobardo», per divertirsi con attività legate ai Lego. In entrambe le giornate dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Castiglione Olona – Mercatino dell’usato e dell’antiquariato dalle 8 alle 19. Ingresso libero.

Somma Lombardo - A chi non piacerebbe provare l’emozione del volo su una mongolfiera? A Volandia, Parco e Museo del Volo, il tuo sogno diventa realtà grazie alla Mongolfiera Re/Max Italia che il weekend del 6 e 7 maggio offrirà a tutti gli ospiti del parco l’emozione di salire a bordo e librarsi in volo – Tutte le informazioni

Busto Arsizio - È in arrivo la prima edizione di “Life” a MalpensaFiere. Dal 5 al 7 maggio il centro espositivo ospita la nuova fiera Campionaria di Primavera: tra arredamento, artigianato, finiture per la casa, risparmio energetico, gastronomia regionale e tanto divertimento per grandi e piccini. Oltre 100 espositori per 5.000 metri quadrati espositivi.

Vedano Olona – Ricca di eventi la fiera di San Pancrazione arrivata alla sua decima edizione. Inizia sabato pomeriggio con alcuni eventi per le scuole e poi, alle 21, ospita l’astronomo Marco Bersanelli e il poeta Davide Rondoni per l’incontro «Il grande spettacolo del cielo». Domenica “Migranti, la sfida dall’incontro”, alle 21. Tutto su www.fierasanpancrazio.it.

Busto Arsizio – Anche quest’anno Bustolibri.com ospita la mostra collettiva di fine corsi del CAB (Centro Artecultura Bustese): sabato 6 e domenica 7 maggio alla Galleria Boragno di via Milano 4 a Busto Arsizio si terrà l’esposizione “Mostriamoci”, in cui saranno raccolte le opere degli allievi del Centro. La mostra sarà inaugurata sabato 6 maggio alle 17.30 e sarà visitabile liberamente per tutta la giornata di domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Somma Lombardo – Latinoamericano e street food insieme, in un’unica manifestazione. È la ricetta (sicuramente gustosa) che sperimenterà Somma Lombardo dal 5 al 7 maggio, con l’International Latin Street Food, ospitato nel centro storico, sul Sempione chiuso al traffico nel tratto pavimentato vicino al castello. Tre giorni – dal 5 al 7 maggio – dedicati al cibo di strada, balli folkloristici, e tanta musica con Latin DJ set.

Gallarate – Grande festa del miao a Gattaland, il parco felino di Gallarate, domenica 7 maggio. L’appuntamento al parco felino di via Allende è a partire dalle 14. Alle 16 la scrittrice Daniela Maddalena presenterà il libro “La religione gattolica”, mentre alle 17 ci sarà la premiazione del concorso “Una foto coi baffi”: saranno premiate tre foto scelte dai partecipanti durante la festa e tre foto scelte da Gattaland. In caso di pioggia la festa sarà rinviata alla domenica successiva.

Castellanza – Domenica 7 maggio dalle ore 9.00 alle ore 19.00 i dintorni di Piazza Castegnate si animeranno con le bancarelle del mercatino di artigianato e antiquariato, organizzato dalla Pro Loco di Castellanza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, per festeggiare la ricorrenza della “Festa della Mamma”.

Caronno Pertusella - Sabato dalle 15 alle 18 al parco della Resistenza in via Avogradro, si possono portare i giochi in buono stato che non si usano più e scambiarli con altri, e poi giochi, laboratori e merenda gelato offerta.

Tradate – Domenica a Tradate si terrà il secondo raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Tradate «Il nido delle Vespe», dalla Pro loco e dal Comune. Si inizia alle 9 con il ritrovo, l’apertura delle iscrizioni riservata ai soci vespisti e la colazione al bar Dolce Far Niente, alle 11 partenza del giro turistico di 30 chilometri per le vie cittadine e nei dintorni, alle 12 aperitivo alla piscina Pianbosco e alle 13 tappa per il pranzo convenzionato con la Pro loco in piazza Mazzini occasione aperta anche al pubblico (12 euro con menù composto da primo, secondo con contorno, bibita o birra e fetta di torta). Alle 14.30 è il momento delle premiazioni e di intrattenimenti vari con musica dal vivo. Per tutto il giorno negozi aperti, giochi per bambini e un simpatico omaggio a tutti i piccoli presenti. È anche possibile visitare il museo Frera della motocicletta e il museo Fisogni sulle pompe di benzina.

BAMBINI

Varese - “Una casa su misura”. E’ questo il titolo del laboratorio per bambini in programma domenica 14 maggio, dalle 15 a Villa Panza per la rassegna “Bim Bum Bart”. Ispirati dalla casetta di Robert Wilson allestita nel meraviglioso giardino della villa i bambini costruiranno la casetta che più li rappresenta con materiale di riciclo.

Gallarate – Domenica pomeriggio 7 maggio, per la gioia di tutti i bimbi affezionati alla stagione che il Teatro Condominio, sarà di scena lo spettacolo “L’isola delle lucciole”.

Gallarate - Al Museo Maga domenica tornano i laboratori per famiglie “Quale ritmo? Segni suoni e colori” dalle 15.00 alle 17.00. I suoni hanno un colore ?… I segni si possono “suonare”?. E se a casa hai un piccolo strumento musicale portalo pure, entrerà a far parte della nostra orchestra.

MUSICA

Varese - Al Twiggy Cafè, sabato 6 maggio, una serata speciale all’insegna della musica selezionata dagli amici di RC Waves: il meglio della musica indie, new wave, electro, pop in un susseguirsi di emozioni come nelle playlist più intriganti.

Albizzate Sabato sera appuntamento con “Volpi senza tana”, tribut band di Lucio Dalla.

Busto Arsizio – Venerdì sera, Andrea Cisi sonorizza il libro La Piena (Minimum Fax, 2016). Una serata ibrida, di lettura e di musica. Sabato circolo aperto, domenica appuntamento con CriticalGagarin, la rassegna di documentari su ambiente, sostenibilità e scelte quotidiane. Verrà presentato il film “Green Lies” che tratta di energie rinnovabili. - Tutto il programma

Gallarate - Si intitola «Armonia Distorte» la serata in programma sabato 6 maggio al Melo di Gallarate. Un titolo scelto non a caso, visto che ricorda il nome dato alla prima compilation nata vent’anni fa, quando il locale di Via Magenta 3 divenne la fucina di concerti e band locali amanti del punk-rock. – Tutto il programma

Carnago - Dall’1 al 4 giugno si terrà la nuova edizione del Bisboccia Fest. Gli organizzatori hanno voluto organizzare per stasera un «opening party» al Circolo cittadino. Sabato, sul palco, a partire dalle 21 ci saranno: Matt, giovane deejay che propone una selezione di musica elettronica; Stereoliez, duo milanese che ha aperto i set di Skrillex, Diplo e Borgore; il rapper di La Spezia Samuel Heron, un giovane Mc che sta portando una ventata di novità nel mondo hip hop italiano. Ad animare la festa contribuisce anche la crew di breakdance Spin Brain.

TEATRO

Varese - Sabato si chiude la mini rassegna «A gonfie vele», organizzata dalla compagnia della Crocetta al Vela. Sul palco ci sono «I quattro gatti» con «Taxi a due piazze», fra i successi di Neil Simon. Via Silvestro Sanvito 105, ore 21, 15/12 euro, 339.6859682, prevendite al Miv.

Varese – Domenica al teatro Apollonio torna torna sul palcoscenico la compagnia “Attori in circolo” formata da infermieri e tecnici amministrativi dell’ospedale di Varese. Alle 18 si presenteranno al pubblico varesino con la commedia di Luciano Lunghi “Non chiamatemi professore”, sempre ambientata nel mondo della sanità. La regia è di Metello Faganelli.

Cassano Valcuvia - Sabato 6 maggio si concluderà la stagione del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia con una variazione di programma. Per indisposizione dell’attrice, infatti, lo spettacolo “Due passi sono” della compagnia Carullo-Minasi non avrà luogo e al suo posto andrà in scena lo spettacolo di Intrecci Teatrali “Due destini”, interpretato da Andrea Gosetti con la regia di Roberto Anglisani.

Cazzago Brabbia - Sabato 6 maggio, alle 21 nel salone dell’Oratorio di Cazzago Brabbia la Compagnia Dialettale Cazzaghese e i Ragazzi dell’Oratorio presentano “A Cazagh quest e alt” una divertente commedia in tre atti di Rosella Orsenigo.

Solbiate Olona - Ultima serata con la rassegna «Solbiateatro»: la compagnia «Fuori dalle quinte», che cura tutta l’iniziativa, è in scena con la commedia «Regalo di nozze». Al Centro SocioCulturale Solbiatese, ore 21, 8/5 euro, info www.fuoridallequinte.it.

Gallarate – Sabato 6 maggio alle 21 al Teatro Condominio di Gallarate raccolta fondi a favore dell’associazione “Il Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta Onlus”. Una serata di musica e allegria accompagnata dal Coro Divertimento Vocale.

Saronno - Il Rotary Club Saronno promuove la rappresentazione teatrale a scopo benefico dal titolo “Con tutto il bene che ti voglio”. Lo spettacolo andrà in scena sabato 6 maggio, alle ore 21.00, al teatro Giuditta Pasta di Saronno.

CINEMA

Shirley MacLaine è la protagonista di Adorabile nemica, al cinema da giovedì 4 maggio. Harriet Lauler è una milionaria bisbetica ed abituata ad usare le persone per raggiungere i propri scopi. Maniaca del controllo fino all’ossessione, la donna incarica una giovane giornalista (Amanda Seyfried) di scrivere la storia della sua vita, in modo da preparare un elogio che verrà letto il giorno del suo funerale. Fra le due, che non potrebbero essere più diverse, nascerà inaspettatamente una strana e divertente amicizia.

Gold- La grande truffa uscirà nelle sale italiane il prossimo 4 maggio. Kenny Wells (Matthew McConaughey) è un imprenditore che, alla ricerca di un guadagno che gli cambi la vita, vola in Indonesia per un’impresa folle, in cui investe tutto il suo denaro. Insieme al geologo Michael Acosta (Edgar Ramirez) scoprirà una delle più grandi miniere d’oro del mondo e diventerà finalmente milionario.

LA PROGRAMMAZIONE DEL CINEMA

ARTE

Galliate (NO) – Alcune persone sono così povere che posseggono solo in denaro! Mostra personale di Peter Hide 311065 a Viol@arte

Varese – Alla Galleria “Punto sull’arte” una mostra bi-personale dedicata alla scultura. Sabato 6 maggio dalle 18 alle 21 la Galleria d’Arte varesina inaugura la mostra di ANNALÙ e NAGATANI.

Gemonio – Una giornata dedicata all’incisione al Museo Bodini. Domenica 7 maggio il museo dedica una giornata all’antica tecnica della stampa d’arte.

Cardano al Campo – Il mondo di ieri e di oggi secondo Vaps. L’artista e illustratore presenta al Temporary Workspace un progetto inedito dedicato ai popoli che hanno abitato e abitano il mondo

Gallarate - La Milano di ieri negli acquarelli di Marcello Schiavo. La mostra sarà inaugurata sabato al Museo degli Studi Patrii.

Gallarate - Letteratura e laboratori per bambine nel weekend del Maga. Arriva in museo l’autore del libro vincitore del premio Leonardo Sciascia. Domenica tornano i laboratori per bambini.

Legnano – Annibale Vanetti e Jano Sicura in mostra al Castello. Pitture e scultura a confronto all’interno della rassegna “le Stanze dell’Arte”.

Busto Arsizio - Premio Arte Carlo Farioli: la mostra. Palazzo Marliani Cicogna ospita la mostra dei trentotto finalisti su 140 partecipanti al bando promosso dall’associazione Culturale Spazio Arte Carlo Farioli.