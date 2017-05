Un nuovo logo per il Memorial Laura Prati

Cardano al Campo

Quest’anno, l’associazione Laura Prati, in collaborazione con il Comune di Cardano al Campo, ha pensato di coinvolgere i ragazzi delle scuole medie per la realizzazione di un logo che potesse celebrare al meglio il Memorial.

Cosi con un simpatico e gradevolissimo Talent condotto dai bravissimi Riccardo Delli Paoli (Pixel Foto Club) e Valentina Perota (Balance Academy) si è svolto a Cardano al Campo il concorso “Insieme per un Logo”, spettacolo dedicato agli studenti di Cardano al Campo che hanno disegnato il logo del Memorial Prati .

La serata è stata aperta dal Sindaco Angelo Bellora e a seguire dal figlio di Laura Prati, Massimo Poliseno, e dalla professoressa Maria Grazie Aspesi, responsabile progetti delle scuole di Cardano, che con delle parole molto toccanti hanno ricordato la figura della sindaca scomparsa e indicato come la corsa Memorial Prati non abbia solo una valenza sportiva ma anche sociale. Durante la serata sul palco della sala Sandro Pertini si sono seguiti i Ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado nonché membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi che hanno presentato il proprio elaborato e interagito su vari aspetti con la giuria, quest’ultima composta dai membri delle sette associazioni coinvolte nel progetto. Durante la serata si sono svolti anche degli spettacoli di danza e le associazioni organizzatrici, con l’intervento dei propri rappresentanti si sono presentate al pubblico illustrando le proprie attività e futuri progetti. Nel nostro caso, l’Atletica Casorate ha visto l’intervento di un brillantissimo Umberto Golino.

ASSOCIAZIONI PRESENTI: •Pixel FotoClub •Pro Loco di Cardano al Campo •Para Todos Todo •Balance Academy •Associazione Culturale “Laura Prati” •Amatori Atletica Casorate •Club Ciclistico Cardanese •Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

A fine serata ecco arrivare il verdetto finale della giuria che con il massimo dei voti premia e quindi sceglie come logo delle prossime edizioni del Memorial Prati l’elaborato dell’alunna Clara De Bortoli. Il tutto culmina con la premiazione della vincitrice del concorso con una tavoletta grafica e la consegna da parte di Pino Poliseno e Costantino Iametti di una pergamena come attestato di gratitudine a tutti gli alunni partecipanti. Si chiude tutti insieme sul palco, quasi come in un abbraccio, nel ricordo di Laura che, malgrado la sua assenza, continua a motivare tutti noi a credere in quell’ associazionismo che lei tanto auspicava e amava.