Un questionario per commercianti e artigiani su come migliorare la loro situazione

Il Movimento 5 Stelle di Fagnano Olona annuncia una nuova iniziativa rivolta ai commercianti del paese. Secondo il principio per il quale le buone proposte partono sempre dalla base, nei prossimi giorni sarà distribuito ai commercianti e agli artigiani fagnanesi un questionario anonimo con l’intenzione di migliorare lo sviluppo del territorio

«Con questa iniziativa – fanno sapere dal movimento – ci rivolgeremo ai negozianti, che sono i primi attori delle loro attività e che hanno a cuore il commercio locale, consapevoli del periodo critico che da alcuni anni stanno vivendo».

L’obiettivo dei pentastellati è quello di un paese virtuoso che tende a rivalutare il tessuto commerciale e artigianale attraverso le attività locali a favore dei residenti:«L’utilità sociale è quella di tenere vive le piazze e le vie, per cui crediamo che ogni saracinesca che si abbassi per sempre sia un pezzetto di paese che muore. Verranno chieste alcune informazioni e consigli con lo scopo di poter capire come migliorare la loro situazione attuale e futura».

Il questionario sarà anonimo e potrà essere compilato nelle parti che interessano.