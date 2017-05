Un rosario in Santa Maria per gli scout di Busto

Giovedì 4 Maggio alle 21:00 si è tenuto, nella chiesa di Santa Maria in Piazza San Michele a Busto Arsizio, un breve rosario chiamato “Madonna degli Scout – Madonna della Pace” organizzato in occasione del 500° anniversario del Santuario di Santa Maria di Piazza.

L’occasione ha visto presente Monsignor Pagani, che ha aiutato i capi scout dei vari gruppi di Busto e l’assistente ecclesiastico Don Matteo a gestire il rosario in Piazza. Per l’occasione il santuario è stato aperto e reso visitabile

La manifestazione, organizzata dai Gruppi Scout cittadini, rinnova la tradizione del Gruppo Agesci Busto Arsizio 3 che – dopo il 1998, anno della realizzazione dell’opera di Silvio Crespi, pittore bustocco molto apprezzato sia in Italia che all’estero – organizza ogni anno nel mese mariano una processione dedicata alla Madonna degli Scout, tradizionalmente Madonna della Strada, ma che per i bambini, ragazzi, adulti assume caratteristiche proprie e si trasforma in una Madonna della Pace.

Questo incontro si è rivolto a tutti coloro che avevano voglia di condividere riflessioni, preghiere e canti rivolti al raggiungimento del valore universale della Pace, alla necessità di cercare una pace vera, individuale e duratura per poter essere veramente “in pace” e “portatori di pace”.