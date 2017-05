Un sabato con il coro Sine nomine città di Varese

Sabato 27 maggio alle ore 21, a Varese presso la chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, il coro da camera Sine Nomine città di Varese, diretto dal M° Giuseppe Reggiori, proporrà un concerto dedicato alla polifonia moderna e contemporanea, con brani di Kverno, Busto, Duruflé, Bardos, Lauridsen, Dubra, Reggiori.

Il programma del concerto, che chiude la stagione musicale 2016/2017 del coro Sine Nomine, è tratto dalla ricca e interessante produzione musicale dedicata al coro “a cappella” che, iniziata negli anni ’60 del Novecento dai paesi del Nord Europa, si è sviluppata anche altrove fino ai nostri giorni.

Partendo dal recupero della tradizione popolare e dal rinnovato interesse per la polifonia antica, sempre più numerosi compositori, spesso direttori di coro e quindi ottimi conoscitori dello “strumento” per cui scrivono, hanno arricchito il repertorio dedicato alla musica corale, sia sacra che profana, con brani la cui diffusione e il cui successo ovunque nel mondo, hanno ottenuto il risultato non scontato di avvicinare un pubblico sempre più ampio all’arte musicale del nostro tempo.