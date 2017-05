“Un uomo e il suo sogno” con la Polisportiva Airoldi

carlo airoldi maratona

Una serata dedicata a Carlo Airoldi, il maratoneta che nel 1896 è andato a piedi ad Atene per partecipare alla prima Maratona delle Olimpiadi Moderne. Originario di Origgio l’Airoldi non poté partecipare alla competizione, ma la sua impresa è stata tramandata per generazioni.

Tanto che la Polisportiva del paese, che porta il suo nome, ha organizzato una nuova serata per presentare il libro a lui dedicato, dal titolo “Il testamento del maratoneta”, scritto dal giornalista Manuel Sgarella, e che ripercorre le tappe di quel viaggio compiuto nel 1896. Appuntamento quindi alle 21 di giovedì 18 maggio, nella Sala dei Sindaci di Origgio.