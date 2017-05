Un viaggio nel mondo delle donne a La Tela

osteria rescaldina

Due appuntamenti per una serata interamente dedicata al mondo femminile. Giovedì 11 maggio l’osteria sociale La Tela di Rescaldina propone alle 18.30 l’inaugurazione della mostra fotografica “L’altra metà del cielo” di Enrico Mascheroni e alle 21 l’incontro “Cenerentola, Biancaneve e le altre. La figura delle donne nelle favole” per la rassegna il Cammino delle Donne.

Fotoreporter che si occupa di tematiche sociali, reportage ed attualità, Mascheroni è stato testimone dell’esodo Curdo, della guerra nella Ex-Yugoslavia e della fuga di migliaia di profughi dal Kosovo. In Brasile ha seguito il lavoro dei “dannati dell’oro” di Serra Pelada ed il rischio d’estinzione degli indio Yanomami in Amazzonia. In Perù e Bolivia ha ripercorso i luoghi dell’antica leggenda sulla foglia di coca documentando la lotta dei “Leopardos” ai trafficanti di droga. In Africa ha documentato con le immagini la rinascita del popolo rwandese dopo i genocidi tra Hutu e Tutsi, la guerra dimenticata nel Sudan e la vita negli slums costruiti sulle discariche di Nairobi. Ancora, nel sud-est asiatico ha viaggiato nel “Triangolo d’oro dell’oppio” , ha seguito la piaga del lavoro minorile, la terribile realtà delle mine in Cambogia e delle donne sfigurate dall’acido in Bangladesh. In Benin ha seguito la tratta delle “Schiave del XXI secolo”. Vincitore nel 2001 e 2005 del 1° premio assoluto nel concorso Agfaphoto, riservato ai giornalisti italiani ed esteri, è membro di Reporter Sans Frontieres. A La Tela presenta “L’altra metà del cielo” mostra con la quale racconta le donne come una parte di cielo; come un universo a sé stante, che sta attorno alla terra, vicino alla terra, si mescola alla terra e, contemporaneamente, è lontano, inspiegabile, inconoscibile nelle sue forme, nei suoi limiti, nelle sue risorse. www.photomascheroni.com. Inaugurazione alle 18.30; a tutti i presenti sarà offerto un aperitivo.

Alle 21 prende il via la nuova rassegna “il Cammino delle Donne” percorso promosso in collaborazione con l’assessorato alla cultura di Rescaldina e l’associazione Vidya che propone una serie di incontri ove il filo conduttore è la figura femminile osservata nelle sue diverse sfaccettature. Le tematiche proposte saranno affrontate spaziando dall’indagine storico-culturale, all’impatto sociale per toccare inoltre l’aspetto del Benessere psicofisico e spirituale. Tema dell’incontro “Cenerentola, Biancaneve e le altre. La figura delle donne nelle favole”. Relatrici: Carla Pinna, co-fondatrice di Prospettiva edizioni, editor e libraia specializzata negli studi di genere, socia dell’associazione culturale Vidya e Laura Valli, counselor. Partecipazione libera. www.associazionevidya.org

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito dalla Cooperativa ARCADIA insieme con altre associazioni del territorio. È diventato ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.