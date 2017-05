Un viaggio nella natura selvatica

Sarà una settimana tutta dedicata alla natura quella proposta da Animal Trip. I tre varesini che hanno fondato il blog dedicato ai viaggi faunistici infatti, gestiranno l’account Instagram di VareseNews per una settimana e ci delizieranno con i loro scatti più “selvaggi”. Un modo per scoprire il nuovo “spazio virtuale” e tante curiosità.

Siamo tre appassionati varesini di natura e animali che un giorno, di ritorno da un viaggio in Polonia sulle orme di alci e bisonti si sono detti: “perché non creare un luogo dove gli amanti di questo genere di avventure possano confrontarsi, scrivere, ricevere informazioni e spunti?”.

Da lì è nato (da pochi giorni) animai-trip.com il nostro blog dove appunto si parla di itinerari, natura, fauna…

Viaggi in luoghi esotici o dietro casa non fa differenza, la natura è ovunque e va solo cercata. Leggerete dunque di leoni sudafricani ma anche degli svassi della Schiranna, interviste ad esperti e racconti di semplici camminatori. La speranza è che chi si sente “animaltripper” come noi condivida in questo luogo i propri ricordi di questi incontri emozionanti e particolari, le informazioni utili ad organizzare gli itinerari e ci aiuti a far crescere il progetto con critiche costruttive e contributi; mettetevi in viaggio anche voi!

Luca, Davide, Alessandro

www.animal-trip.com

www.instagram.com/animaltripblog

www.facebook.com/AnimalTripBlog

#animaltripblog