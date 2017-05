Un weekend di festa per il Centro Storico

Le foto di Malnate

Sarà un fine settimana di festa per il centro storico di Malnate. Sabato 27 e domenica 28 maggio la parte vecchia della città ospiterà una serie di eventi per la seconda edizione del “Centro Storico in festa”.

Promotore della manifestazione è il comitato del Centro Storico con il patrocinio del Comune.

I festeggiamenti inizieranno alle ore 18 di sabato 27 con un aperitivo al Byblos Cafè. A seguire cena con panino e salamino e dalle 21 la serata verrà allietata dagli artisti di strada.

Domenica si partirà alle ore 9 con una parata della banda cittadina per le vie del centro storico. Alle 10 il mercatino degli artigiani. Alle ore 10.30 e poi alle 15.30 visita guidata al Mulino Bernasconi, mentre in serata dalle 20.30 la processione, seguita da un concerto di artisti del conservatorio.