Un weekend di successi per la Canottieri Varese

“Molto contento per il risultato di squadra. Grande soddisfazione perché quasi tutti gli atleti sono saliti sul podio. Adesso grazie ai risultati di queste gare cominceremo a preparare gli equipaggi per i Campionati Italiani”.

Queste le parole del DT Claudio Romagnoli al termine di un weekend di gare combattute e risultati molto soddisfacenti. La giornata si apre con uno splendido bronzo del quattro di coppia ragazzi(Enrico Bouehi, Willem Orlandini, Paolo Rizzi e Christian Ferla) dopo un tête a tête contro l’equipaggio della canottieri Posillipo. Stessa medaglia è ottenuta poco dopo dal doppio Esordienti (Edoardo Basso e Federico Bertino).

Medaglia d’argento per il 4- ragazze di Josephine e Charlotte Debelle, Rebecca Bulgheroni, e Rebecca Lucchina ed il quattro di coppia di Denise Cavazzin, Giulia Gorri, Lisa Colatore ed Alice Santopolo. La nostra Nicoletta Bartalesi invece ottiene un’ottimo quarto posto, in doppio “Italia Team” con Arianna Noseda(canottieri Lario). Altro misto per Federico Cipolat e Matteo Sessa, ed altra medaglia di bronzo nella categoria under. Il 4- ragazzi(Gianluigi Basso,Stefano Ballerio,Tommaso De Dionigi, Vittorio Spreafico)conferma invece l’ottima seconda piazza ottenuta al meeting precendente in seguito a dei cambiamenti di formazione.

Primo posto di categoria per il 4x under-23femminile(D. Cavazzin, A. Santopolo, G. Gorri, Lisa Colatore)e per l’otto under-23 maschile(Mario Bisaccia, Marco Gaglione, Federicco Macchi, Alessandro Nardi, Riccardo Bouehi, Jonathan Roschi, Matteo Tarrasconi, tim. Riccardo Zoppini) misto con canottieri Amici del fiume(Tommaso Ferrero).

Concludono la giornata l’ammiraglia junior femminile di Debelle J, Debelle C, Colatore, Bulgheroni, Castelli, Piroli, Lucchina, Carente e Gorri al timone, con un ottimo secondo posto, e Nicoletta in 4 di coppia senior F, con la medesima piazza.

Buoni piazzamenti anche per Matteo Tagnocchetti e Luca Casano, rispettivamente sesto e settimo nella finale del singolo esordienti, ed il quattro junior maschile di Nardi, Bisaccia, Gaglione e Macchi, ottavi.