Un weekend in festa con la famiglia

festa famiglia varese 2006

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia proclamata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite che si è svolta il 15 maggio, anche a Varese il prossimo weekend si accenderanno i riflettori sulle famiglie e si svolgeranno diversi eventi a tema.

Le oltre venti associazioni aderenti alla Consulta della Famiglia organizzano infatti, da venerdì 19 maggio a domenica 21 maggio tante attività educative e ricreative in una 3 giorni ricca di proposte per bambini e genitori: seminari tematici, animazione, “pranzi” in famiglia sono alcuni dei momenti più significativi della festa.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Varese. Le associazioni organizzatrici che fanno parte della Consulta della Famiglia sono: Coordinamento Volontario Varese, Amici degli emarginati, Comitato Tutela Bambino in Ospedale, Dimensione Famiglia, Fondazione Patrizia Nidoli, Amici della Fondazione Patrizia Nidoli, L’albero, Amici di Gulliver, Banco di Solidarietà Alimentare “Non solo pane”, Villaggio SOS, Banca del Tempo Varese Montello, Centro Donna “La Vita è Donna”, La Famiglia un’avventura, Istituto La Casa, San Vincenzo De Paoli, Caritas, Centro Italiano Femminile, AND Azzardo e Nuove Dipendenze, Forum delle Associazioni Familiari, Progetto Panda Spazio Ascolto,

«Il Comune sostiene con favore questa iniziativa che valorizza l’importante risorsa della famiglia per la persona e per la collettività – ha commentato l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – La famiglie italiane e varesine, oggi più che mai, sono un vero e proprio collante per le nostre comunità e una risorsa irrinunciabile. In questi anni sono state investite da diverse crisi, prima di tutto quella economica, ma rappresentano ancora un presidio contro l’esclusione sociale, la marginalità, i conflitti e le disgregazioni sociali. Per questo motivo le Istituzioni non devono lasciare sole le famiglie davanti ai cambiamenti e alle difficoltà ma anzi si devono promuovere azioni a favore delle famiglie e sostenerle come investimento sul futuro. L’amministrazione deve poi dare una particolare attenzione ai giovani che oggi intendono costruirsi una famiglia perché anche grazie a loro potremo costruire una città capace di guardare con fiducia e speranza al proprio futuro».

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Venerdì 19 maggio

Ore 20.45 Concerto “Coro dei Bambini”

Teatro Santuccio, via Sacco 10

A cura di: Sole Voci “Fausto Caravati”

Sabato 20 maggio

Ore 09.30 Seminario Danni Collaterali Gioco D’Azzardo

Salone Estense, via Sacco 5

A cura di Associazione And Azzardo e Nuove Dipendenze

Dalle ore 14.00 Mostra Marcia Diritto

Giardini Estensi, via Sacco 5

A cura di aAssociazione Culturale Progetto Zattera

Ore 17.00 Tavola Rotonda “Disagio Giovanile: Prevenire oltre che curare”

Sala Montanari, via dei bersaglieri 1

A cura di: CVV coordinamento volontariato varese

Ore 20.45 Convegno “Famiglia: generazione e dimora dell’uomo”

Salone Estense, via Sacco 5

A cura di: Consulta della Famiglia

Incontro con prof Francesco Botturi, docente di filosofia morale e precettore vicario Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Domenica 21 maggio

Ore 12.30 Menù-famiglia nei ristoranti cittadini convenzionati

Speciali “menù-famiglia”: €10,00 a persona, gratuito per i bambini fino a 5 anni.

Dalle ore 14.00 Mostra “Marcia Diritto”

Giardini Estensi via Sacco 5

A cura di: Associazione Culturale Progetto Zattera

Dalle ore 14.00 Mostra “Nell’Ascolto Sono Accolto”

A cura di: Centro per la Famiglia Istituto “La Casa”

Ore 14.30 Laboratori e animazioni per i bambini

A cura di. Associazioni di volontariato cittadine

Piccoli Gioielli, Giochi Creativi, Carta e Cartoncini, Pasta di Sale, Truccabimbi

Ore 15.00 Trenino e Scivolo Gonfiabile

Ore 15.00 Esibizione della Banda Musicale di Induno Olona

Giardini Estensi, via Sacco 5

A cura di: Società San Vincenzo de Paoli

Ore 15.30 Spettacolo per bambini

Salone Estense, via Sacco 5

A cura di: Fondazione Patrizia Nidoli

Ore 16.30 Esibizione degli sbandieratori di Fenegrò

Giardini Estensi, via Sacco 5

A cura di: Gruppo Sbandieratori e Musici di Fenegrò

Ore 17.30 Pane, Latte e Cioccolata