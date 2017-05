Un weekend ricco di appuntamenti

Musica, sagre, letteratura e tanto altro negli appuntamenti che anima il fine settimana luinese.

Ecco, in dettaglio, gli eventi.

Venerdì 19 maggio

– “Leggimi Forte”: in Biblioteca Civica-Villa Hussy di Piazza Risorgimento, iniziativa di letture ad alta voce per bambini …ma anche per i grandi. Dalle 16-30 alle 18.00. Ingresso libero

-“Stra Vuldomen”: gara podistica serale non competitiva per le vie di Voldomino. Ritrovo ore 18.00 in via Asmara presso il Tribunale. Info sulla pag facebook “Gent de Vuldomen”

Sabato 20 maggio

– Festa nella frazione di Voldomino. Stand gastronomico e musica a cura del gruppo Gent de Vuldomen

– A Luino cori della città, Good Company, Thelys, in Piazza Garibaldi ore 17.00 e Santuario del Carmine ore 18.30

Domenica 21 maggio

– Sagra alpina a Colmegna

Programma: Ore 9,45: alzabandiera e onore ai Caduti sul lungolago di via Palazzi; ore 10,00: Messa, segue corteo fino alla Cappella di S. Rita. Aperitivo per tutti presso il salone parrocchiale