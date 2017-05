Un weekend tra arte e artigianato

Una festa coloratissima, due giorni dedicati alla pittura, alla musica agli hobbies. E’ quella organizzata per sabato 6 e domenica 7 maggio dal Centro sociale anziani di Daverio.

Sarà una festa degli Hobby, dell’Artigianato, Pittori e Fiori, delle Associazioni e del Concorso di pittura “Daverio in Colore”.

Ecco come si svilupperà.

SABATO 6 MAGGIO

Si parte con un Concorso di pittura

La collaborazione con il Liceo Artistico “Frattini” di Varese è stata determinante per dare contenuto e qualità all’evento. Il concorso godrà del Patrocinio del Comune di Daverio, del Comune di Crosio della Valle, dell’Accademia Camille Saint Saëns di Crosio della Valle e dell’Amministrazione Provinciale di Varese.

Il Concorso di Pittura, che avrà per tema gli scorci paesaggistici e rurali di Daverio, sarà riservato agli studenti del Liceo Artistico Frattini di Varese mentre per i giovani daveriesi che non frequentano il liceo Frattini sarà istituita una sezione a parte.

Consegna delle opere presso il Centro Anziani entro le ore 17 di sabato 6 maggio: saranno quindi collocate su supporti predisposti nella Sala Consigliare (sopra il Centro Anziani)

Domenica 7 maggio la premiazione delle opere realizzate dai ragazzi

Sempre sabato 6 maggio L’Accademia Musicale Camille Saint Saëns di Crosio della Valle in collaborazione con il Comune di Daverio e del Centro Anziani di Daverio organizza il Concerto del gruppo mandolinistico «Eliante» di Mendrisio.Dirige il Maestro Gianluca Fortino. (Palazzina della Cultura via Verdi, Daverio – Ingresso libero ore 21,00)

DOMENICA 7 MAGGIO

La giornata è dedicata principalmente al mercatino degli hobby e dell’artigianto.

Alle ore 9,00 si riunirà la Giuria e alle 10,30 sarà effettuata la premiazione dei 3 vincitori del Concorso di pittura

Tutte le opere resteranno esposte presso la sala consigliare fino alle ore 18 di domenica 7 maggio.

Domenica pomeriggio (condizioni climatiche permettendo):

ore 14,30: esibizione delle ginnaste della Palestra di Daverio.

ore 15,00: esibizione delle ballerine in costume “Orizon Danza”.

ore 16,00: esibizione del gruppo di ballo “I Semi di Lino” di Daverio.

ore 16,20: ballo libero per tutti.

ore 17,30/18: chiusura della manifestazione.

Parcheggi in Daverio:

Solo sabato 6 maggio sarà disponibile il parcheggio antistante il Centro Anziani (Piazzale AVIS).

Parcheggi disponibili sabato e domenica vicini al Centro Anziani:

Via Colombo e via Giovanni XXIII (parallele alla via Roma),

Via Verdi (Palestra e Palazzina della Cultura),

Via 1° Maggio (dopo la farmacia).